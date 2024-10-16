Гроші є, але проблема в іншому: чого не вистачає Росії для ведення війни

У Москви поки вистачає фінансових коштів для забезпечення війни, проте з людськими ресурсами та промисловими можливостями виникає дедалі більше проблем. Як інформує СЕРА, влітку поточного року незалежні економісти зробили невтішний прогноз, згідно з яким, якщо інтенсивність військових дій не зросте кратно, а ціни на нафту не обваляться, російська економіка може дозволити собі поточний рівень військових витрат досить довго. При цьому Кремль постійно збільшує витрати на війну.

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В начале октября правительство России одобрило проект бюджета на следующие три года. В нем заложены рекордные расходы на войну – 13,5 трлн рублей, что составит 6,31% ВВП. Журналисты отмечают, что это больше, чем все запланированное финансирование образования, здравоохранения, социальной сферы и национальной экономики, вместе взятых.

При этом эксперты склоняются к тому, что реальные затраты превысят планируемые. В текущем году из-за роста военного производства и инфляции российский бюджет наполняется с опережением графика, что позволило увеличить и план по расходам. Обозреватель Борис Грозовский отмечает, что сейчас правительство пытается распределить 2,7 трлн рублей дополнительных расходов бюджета-2024, большая часть которых будет направлена на войну.

Экономист Сергей Алексашенко полагает, что на армию и ВПК пойдет не менее половины дополнительных расходов, и военные траты за 2024 год превысят 12 трлн рублей. Подобное увеличение расходов в процессе исполнения бюджета может произойти и в следующем году.

Экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант подчеркивает, что даже колоссальные денежные вливания на данный момент не могут существенно повлиять на объемы военного производства. По его словам, танковые заводы уже работают на пределе своих мощностей и используют все резервы военного производства. Никуда не исчезла и нехватка кадров.

Экономист Игорь Липсиц отмечает, что Россия сейчас испытывает дефицит рабочей силы порядка двух миллионов человек. К тому же из-за повышения налогов люди будут покупать меньше товаров и услуг, соответственно, спрос на внутреннем рынке будет сокращаться, а рост экономики – замедляться.Не стоит недооценивать возможности Кремля финансировать войну. Даже если денежные вливания не способны существенно повлиять на темпы военного производства, поскольку все производственные мощности уже задействованы, они до сих пор являются стимулом для простых россиян отправляться на фронт. Из уже упомянутого проекта расходов бюджета следует, что РФ планирует набрать по контракту не менее 225 тыс. человек в ближайшие три года из расчета единовременной федеральной выплаты за заключение контракта в 400 тыс. рублей. Если же контрактникам будут платить по 195 тыс. рублей, как это было до недавнего времени, это позволит набрать 461,5 тыс. человек.

Впрочем, даже при довольно стабильном пока количестве желающих убивать за деньги существует проблема, которую невозможно решить с помощью финансовых инструментов.

В российской армии наблюдается нехватка молодежи. Это логично, учитывая, что часть молодых людей уже погибла в жерле войны за предыдущие годы, а часть просто выехала за пределы страны. К тому же контрактники чаще всего идут на фронт из-за необходимости выплачивать ипотеку и содержать семью.

У молодых людей еще нет таких финансовых проблем, а потому нет стимула рисковать своей жизнью.

Независимые журналисты отмечают, что возрастных контрактников не меньше половины, а в отдельных частях они составляют большинство новобранцев.

Военнослужащие старше 45-50 лет не справляются с перетаскиванием тяжелых ранцев, рытьем окопов и траншей, а также неспособны быстро бегать с тяжелым оружием из-за болезней и физических ограничений. Это неизбежно сказывается на качестве боевых действий.Пока Кремль пытается компенсировать нехватку кадров привлечением иностранцев. Это касается не только вербовки иностранных наемников на фронт, но и привлечения зарубежных работников к сборке дронов.

Независимые журналисты выяснили, что Россия обманом привлекла около 200 женщин из Азии и Африки к сборке дронов Shahed в Татарстане. Женщинам обещали обучение и работу в сферах гостиничного бизнеса или общественного питания. Некоторые участницы программы только в Татарстане поняли, что будут заниматься сборкой дронов, которые используются для ударов по Украине. Смены, по словам работниц, длятся по 12 часов, при этом платят женщинам меньше, чем обещали изначально. Однако очевидно, что эти усилия не могут преодолеть нехватку рабочей силы.Еще один ресурс, на который Кремль имеет ограниченные возможности влияния – это народная поддержка. Согласно последним социологическим опросам, почти половина россиян стала видеть в войне в Украине больше вреда, чем пользы. За переход к переговорам в сентябре высказались 54% опрошенных, а 72% респондентов сказали, что поддержат решение Владимира Путина прекратить военный конфликт.

Пока Кремль старается создать дополнительные стимулы для участия граждан в войне, в частности, продемонстрировав, что ее ветераны действительно становятся "новой российской элитой".

В этом месяце Владимир Путин назначил полпредом в Уральском федеральном округе бывшего командира батальона "Спарта", спикера нелегитимного "парламента" "ДНР" (террористическая пророссийская группировка, контролирующая часть Донецкой области Украины – КР) Артема Жогу, который вместе с сыном воевал за отделение Донбасса от Украины с 2014 года. Однако независимые обозреватели отмечают, что случай с Жогой должен лишь поддержать иллюзию, что так называемые "ветераны СВО" (так российские власти называют полномасштабную войну РФ против Украины – КР) встраиваются в российскую вертикаль власти, тогда как на практике их перспективы вовсе не так радужны.

Следует признать, что пока у Кремля имеется необходимый ресурс для ведения боевых действий, хотя он очевидно не бесконечен. Именно поэтому исход войны во многом зависит от объема западной помощи Украине.