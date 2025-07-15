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Що змусило Трампа змінити позицію щодо Росії?

Остап ЯришОстап Яриш

Що змусило Трампа змінити позицію щодо Росії?
Що змусило Трампа змінити позицію щодо Росії?

Основне із заяв Дональда Трампа про Україну:

Україна отримає зброї на мільярди доларів - зокрема батареї Patriot та ракети до них, але не тільки. "НАТО закупить у США військове обладнання, і його швидко розподілять для поля бою в Україні". Axios повідомляє, що може йтися про угоду на $10 млрд.

Трамп припустив, що Україна може отримати до 17 (?) додаткових Patriot від третіх країн - і сказав, що над цим зараз працюють. Марк Рютте кивнув головою. Хоча тут однозачно потрібні офіційні уточнення щодо числа. Зважаючи на те, як говорить Трамп, може йтися не про батареї, а про пускові чи ракети-перехоплювачі.

Трамп заявив, що він дуже незадоволений Росією - і якщо через 50 днів не буде угоди, він запровадить вторинні мита - щонайменше на 100%.

Про санкційний законопроєкт: "В Сенаті справді розробили досить непоганий законопроєкт. Його, мабуть дуже легко ухвалять, зокрема й демократи. ... Я не впевнений, що нам це потрібно, але те, що Сенат робить - це точно добре. ... Ми можемо запровадити вторинні мита без Сенату, без Палати представників, але цей законопроєкт також може бути дуже хорошим".

Про те, що змусило Трампа змінити позицію: "Я багато розмовляю з Путіним про те, щоб вирішити цю війну. Я завжди кладу слухавку і кажу: "Це був приємний дзвінок". А потім по Києву чи по якомусь іншому місту запускають ракети. Я йду додому і кажу Першій Леді: "Я сьогодні розмовляв з Владіміром, у нас була чудова розмова". А вона відповідає: "О, справді? Бо щойно розбомбили ще одне місто".

Джерело:facebook.com

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