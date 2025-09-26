Чого чекати на лінії фронту до кінця 2025 року?

Шановне панство, нам погрожують великим наступом на Півдні. А саме на Херсонщині. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), окупанти продовжують виснажливі атаки на Покровському напрямку та готуються до штурмів на Херсонському. Чи це насправді так? Давайте трохи подивимося, що у нас по реальності на сьогоднішній ранок. Де ворог зосереджує максимум зусиль, а де для нього другорядні напрямки. І чи має сенс чекати різких змін найближчим часом.

Згідно з повним добовим звітом Страткому, ніяких масштабних штурмових дій на Херсонщині ми не бачимо. Обстріли є, це правда. Як і в інших прифронтових зонах. Спроби знайти слабкі місця та шпаринки у нашої оборони теж мають місце, але це теж скрізь і постійно. За кількістю активних штурмів – все без змін. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника. На Краматорському напрямку відбулось теж шість боєзіткнень, але! Коли ми кажемо про Краматорський напрямок, маємо відразу враховувати, що поруч Сіверський, Лиманський та активні бойові дії з двох боків від Костянтинівки.

Ну і до головного. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових дій агресора. Тобто разом ці два напрямки – більше сотні штурмових дій. Вибачте, про наступ на Півдні мова зараз точно не йде. Основні бойові дії тривають саме на Донеччині. Причину тут суто політичні.

Кремль може й прагне домовитися з нами про мир. Хоча б тимчасовий – років на два, щоб підготуватися до нової агресії з урахуванням помилок. Але війти з війни вони мають з перемогою. З якимось зрозумілим для власного населення результатом. І найбільше реальним у цьому сценарії може бути повна окупація Донецької області. Яку вони називатимуть "звільненням Донбасу". Для цього треба зробити дві речі. Менша – взяти Покровськ, як останнє велике місто на кордоні Донецької та Дніпропетровської області. Більша – взяти велику головну агломерацію на Донеччині. Це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Дуже важке завдання.

Якщо під агломерацією Покровськ-Мирноград бої тривають давно, до Краматорської ще далеко. Поки що є обстріли Костянтинівки. Про штурм цього першого з півдня міста агломерації мова не йде. Тому ворог намагається одночасно прориватися на Констаху з трьох боків. А з півночі на Лиманському напрямку пробитися до траси Слов'янськ – Харків. І спробувати зі сходу прориватися до Дружківки. Векторів багато, десь є повільне просування, а десь навпаки – отримали по пиці та відкотилися з втратами. Казати про те, що окупація Донецької області це реальна задача на найближчий час – велика помилка. Там взагалі не варто робити прогнозів.

Ну й головне, про час. Закінчується вересень, скоро дощі, холод. Активні наступальні дії буде відкладено просто у зв’язку з погодою. Тому й кидають окупанти на Покровськ, на Добропілля, на Лиманський – все що можуть. Поспішають. Але швидкого результату "до нового року" все одно не досягнуть і самі це бачать. І в цих умовах розпочинати новий великий наступ на Півдні? Вибачте, але це нереально. Підсумок бойових дій 2025 року це розтягнута по часу велика битва за Донеччину. Все інше зараз – другорядні напрямки. Сенсацій там не буде.