Чого очікувати 15 травня?

Запропоноване Володимиром Зеленським "перемир'я", як ми можемо бачити, було відкинуто Володимиром Путіним, що зайвий раз говорить про те, що він готовий лише імітувати готовність до дипломатичного врегулювання. Але з якою метою?

Я багато пишу про те, на якому рівні виснаження російські війська, про критичний дефіцит техніки і час від часу наголошую на тому, що росія була б зацікавлена в перемир'ї, для перепочинку і відновлення ресурсу. І ось, виникає парадокс. Я пишу про те, що вони в цьому зацікавлені, але при цьому на це не підуть. Як так і в чому логіка?

Тут я б хотів звернутися до своєї замітки від 13 березня, з однозначною назвою "Перемир'я не буде", в якій зазначив, що РОВ досі не виконали поставлені перед ними завдання у 2024 році.

Покровськ - не захоплений;

Торецьк - не захоплений;

Часів-Яр - не захоплений;

Костянтинівка - далеко від захоплення від слова зовсім;

Курахівський виступ - не зрізаний;

Сіверський напрямок - у стагнації;

Куп'янськ - не захоплений;

Лимано-Куп'янська вісь - повного виходу на правий берег Оскола і Жеребця - немає.

Літній наступ 2025, за задумом Путіна, має вирішити ці завдання. А вже після нього, за підсумками, напередодні сезону дощів і зими, коли штурми на мотоциклах та електросамокатах таке собі задоволення, включиться російська дипломатія з пропозицією припинення вогню. Цим РОВ скористаються для того, щоб компенсувати втрати, відновити сили напередодні вже весняної кампанії.

Тому, 15 травня, братиме участь Путін чи ні, але буде лише черговий етап імітації переговорного процесу, мета якого - затягування процесу до осені, щоб потім ним скористатися для перепочинку і підготовки до наступної наступальної кампанії.

Все до прозаїчного просто.