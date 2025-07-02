Беліз: курорти ''все включено'' для вашої наступної тропічної відпустки

Якщо ви шукаєте альтернативні напрямки для відпочинку в Карибському басейні, такі як Домініканська Республіка чи Канкун, рекомендуємо звернути увагу на поїздки "все включено" до Белізу. Ця країна, розташована в Центральній Америці, включає 450 островів і багатий материк із джунглями та тропічними лісами, унікальною системою печер, а також важливими історичними пам’ятками, такими як руїни майя. Белізький бар’єрний риф, другий за величиною у світі, приваблює численних дайверів і любителів снорклінгу, які насолоджуються фантастичними пейзажами підводного світу.

Як і в інших країнах Карибського басейну, найжвавіший сезон для мандрівників — із грудня по квітень, тому ціни в цей період зазвичай вищі. Дістатися сюди досить легко, оскільки головний аеропорт у Беліз-Сіті приймає прямі рейси з багатьох великих міст США, включно з Маямі, Нью-Йорком, Атлантою та Далласом.

Країна Центральної Америки пропонує різноманітні варіанти відпочинку — від розкішних пляжних готелів і бунгало в кронах дерев до сучасних готелів преміум-класу. Багато курортів "все включено" в Белізі забезпечують відпочинок без турбот, доповнений різноманітними активностями, такими як дайвінг, снорклінг, цікаві екскурсії тощо. Щоб спростити вибір місця для вашої наступної поїздки, пропонуємо ознайомитися з наступною добіркою.

Turneffe Island Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Turneffe Atoll, Belize

Вебсайт: https://www.turnefferesort.com/

Turneffe Island Resort входить до числа найкращих курортів "все включено" в Белізі. Комплекс розташований на приватному острові площею 14 акрів. Подорож починається із зустрічі з представником готелю в міжнародному аеропорту та трансферу гелікоптером або човном.

Тариф "все включено" охоплює все необхідне для ідеального відпочинку — від їжі та напоїв до доступу до спорядження для водних видів спорту. За бажанням можна обрати пакети, які найкраще підходять для любителів риболовлі чи дайвінгу.

На території є прекрасний басейн, тренажерний зал, спа-центр та інші зручності, а також доступ до пляжу з шезлонгами. Одне з улюблених занять гостей — дослідження глибин Карибського моря, наповнених барвистими рибами, рифовими акулами та віковими сталагмітами.

Варіанти розміщення включають номери та приватні вілли. Незалежно від вибору, ви насолоджуватиметеся неймовірними краєвидами, приватністю та стильними інтер’єрами з натуральним деревом. Вілли мають приватні пейзажні басейни та душові на відкритому повітрі.

Manta Island Resort, Glover Atoll

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Glover’s Reef Atoll, Belize

Вебсайт: https://www.mantaislandresort.com/

Райська відпустка на острові Гловер Атол. Джерело: https://www.mantaislandresort.com/

Manta Island Resort, розташований на острові Гловер Атол, пропонує унікальний досвід подорожі "все включено" до Белізу. Варіанти розміщення включають лише три вілли з двома спальнями та дев’ять окремих кабан на узбережжі океану, що гарантує максимальну приватність.

Обираючи пакет "все включено", ви отримуєте необмежені напої, закуски, харчування, спорядження для водних видів спорту, трансфери з аеропорту та захопливі тури для дайвінгу.

Окрім висококласних зручностей, гості можуть насолоджуватися фантастичними краєвидами, адже курорт оточений бірюзовими водами Карибського моря з одного боку та найпрекраснішими пейзажами Белізу з іншого.

Belizean Dreams Resort, Hopkins

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Hopkins Village, Stann Creek, Belize

Вебсайт: https://www.belizeandreams.com/

У Белізі Belizean Dreams Resort — це курорт "все включено", розташований у мальовничому рибальському селі Хопкінс на півдні країни. Ви можете зупинитися в одній із дев’яти вілл, люксів або обрати бутиковий номер із однією до трьох спалень залежно від конфігурації. Апартаменти гарно оформлені плитковими підлогами, барвистим декором і дерев’яними елементами.

Для гостей доступні різні варіанти пакетів "все включено", такі як медовий місяць, дайвінг, дослідження сусідніх островів тощо. Усі тарифи включають триразове харчування та місцевий авіапереліт із Беліз-Сіті до курорту.

Відпустка "все включено" в Белізі — це не лише смачна їжа, але й безліч різноманітних активностей, а також можливість організувати додаткові екскурсії. Крім того, на території є пейзажний басейн, спа-центр із масажними послугами, а також безкоштовна оренда велосипедів для прогулянок і дослідження дивовижних пейзажів.

Shaka Caye Island Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Shaka Caye, Belize

Вебсайт: https://www.shakacaye.com/

Серед найкращих курортів "все включено" в Белізі — цей комплекс на приватному острові, раніше відомий як Royal Palm Island. У Shaka Caye Island Resort можна зупинитися в розкішних котеджах із однією або двома спальнями. Апартаменти нещодавно відремонтовані, тому гості знайдуть сучасні та стильні інтер’єри. Кожен котедж має приватну палапу — відкриту зону відпочинку з типовим солом’яним парасолем великого діаметру, міні-кухню. Звісно, краєвиди звідси надзвичайні, з видом на безмежні простори Карибського моря.

Вартість поїздки "все включено" до Белізу включає триразове харчування, безалкогольні напої та трансфер в обидва боки. Гостям також доступні спа-процедури, риболовля, дайвінг, різноманітні екскурсії та цікаві розваги.

Matachica Resort & Spa, Ambergris Caye

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Ambergris Caye, San Pedro, Belize

Вебсайт: https://matachica.com/

Серед найкращих варіантів "все включено" в Белізі — Matachica Resort & Spa, розташований на острові Амбергріс-Кей, неподалік від Сан-Педро. Варто врахувати, що готель орієнтований лише на дорослих і дітей від 16 років, тому це ідеальний вибір для романтичного відпочинку.

Ви можете зупинитися в люксах, віллах або бунгало з солом’яними дахами, гамаками та патіо. Крім того, можна обрати різні пакетні тури, такі як риболовля, дайвінг або медовий місяць. Серед зручностей курортів "все включено" на островах Белізу:

Джакузі;

Спа-центр із повним спектром послуг;

Басейн;

Спорядження для дайвінгу та SUP-дошки тощо.

Курорт особливо популярний серед любителів дайвінгу, оскільки забезпечує легкий доступ до цікавих бар’єрних рифів Белізу. За запитом персонал Matachica Resort може допомогти організувати різноманітні розваги та тури.

Dream Valley Belize, Belmopan

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Young Gial Road, Belmopan, Belize

Вебсайт: https://www.dreamvalleybelize.com/

Один із найкраще оцінених курортів "все включено" в Белізі розташований посеред тропічного лісу вздовж річки Беліз, менш ніж за півгодини їзди від Белмопана.

Гості можуть зупинитися в одному з 30 добре обладнаних люксів і номерів. На території є:

Спа-центр;

Два басейни;

Бібліотека;

Бар і ресторан;

Розважальний центр.

Вартість бронювання тарифу "все включено" включає безалкогольні напої, триразове харчування, трансфери в обидва боки, катання на каное та гірських велосипедах. Додатково можна взяти різноманітні екскурсії, включно з дослідженням печер, відвідуванням руїн майя, походами в джунглі, поїздкою до зоопарку тощо.

Hamanasi Adventure & Dive Resort, Stann Creek

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Hopkins Village, Stann Creek, Belize

Вебсайт: https://www.hamanasi.com/

Подорож до Белізу "все включено" — це чудовий пляжний відпочинок на узбережжі Карибського моря. Саме такий досвід пропонує Hamanasi Adventure and Dive Resort, який однаково підходить як для сімейного, так і для романтичного відпочинку завдяки різноманітним варіантам розміщення. Зокрема, ви можете зупинитися в будиночку на дереві або навіть на пляжі, щоб відчути всі переваги екологічного курорту.

Комплекс пропонує кілька варіантів пакетів "все включено", включно з тими, що призначені для молодят і романтичних відпусток. Такі тури включають харчування, екскурсії та трансфери. На території є хороший ресторан, спа-центр із повним спектром послуг і басейн. Крім того, для гостей доступні різноманітні активності та екскурсії, такі як відвідування заповідника ягуарів, похід до тропічного лісу та водоспаду, дайвінг і снорклінг. Також є можливість отримати сертифікат PADI, оскільки на території цього курорту "все включено" в Белізі є відповідний заклад.

Alaia Belize, Ambergris Caye

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Ambergris Caye, San Pedro, Belize

Вебсайт: https://www.alaiabelize.com/

Номери з найкращими краєвидами. Джерело: https://www.alaiabelize.com/

Цей острівний курорт Белізу, що працює за системою "все включено", є частиною всесвітньо відомого комплексу Marriott Bonvoy. Alaia Belize, Ambergris Caye, пропонує люкси, пляжні вілли з трьома спальнями та просторі номери. Основні зручності, доступні для гостей, включають:

Три басейни, зокрема один на даху;

Спа-центр із повним спектром послуг;

Лаундж із видом на Карибське море;

Три ресторани.

На пляжі є дайвінг-магазин, а за коротку прогулянку або поїздку на гольф-карі можна дістатися до численних фруктових кіосків, магазинів і ресторанів Сан-Педро.

Пакет "все включено" доступний для перебування щонайменше на чотири ночі. Цей план включає проживання у віллі, сніданок і вечерю, спа-процедури, приватні трансфери гелікоптером, екскурсії та прогулянки на човнах.

Chaa Creek, San Ignacio

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Macal River, San Ignacio, Cayo District, Belize

Вебсайт: https://www.chaacreek.com/

Chaa Creek — це атмосферний готель, розташований уздовж річки Макал у передгір’ях, що пропонує відпустки "все включено" в Белізі. Історія цього місця почалася в 1981 році як ферма, яка поступово розширювалася та перетворилася на курорт із найвищим рейтингом.

Комплекс пропонує різні варіанти розміщення, включно з віллами, будиночками на деревах і котеджами. На території є басейн, спа-центр і стайні. Гості Chaa Creek можуть скористатися різними тарифами "все включено", обираючи план для молодят, сімей або любителів активного відпочинку та пригод.

Blancaneaux Lodge, Cayo District

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Mountain Pine Ridge Forest Reserve, Cayo District, Belize

Вебсайт: https://www.thefamilycoppolahideaways.com/en/blancaneaux-lodge

Розташований в унікальному заповіднику Mountain Pine Ridge Forest Reserve, Blancaneaux Lodge — це розкішний острівний курорт "все включено" в Белізі, який особливо популярний серед любителів природи, прогулянок у тропічному лісі та дослідження джунглів. Комплекс є популярним місцем відпочинку для пар і сімей із дітьми завдяки різноманітним розвагам і чудовим зручностям.

Курорт розташований на березі невеликого струмка та має власний штучний водоспад. Варіанти розміщення включають 20 будинків різного розміру з солом’яними дахами. Для оформлення помешкань використовувалися місцеві матеріали. Кожен із будинків має дерев’яну терасу з приголомшливими краєвидами на джунглі, а деякі мають приватні пейзажні басейни. На території є два ресторани, включно з вегетаріанським, і басейни.

Cayo Espanto

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Cayo Espanto, Belize

Вебсайт: https://www.aprivateisland.com/

До списку 10 найкращих курортів "все включено" в Белізі входить Cayo Espanto, розташований на приватному тропічному острові.

Комплекс пропонує елегантні просторі вілли з доступом до океану, приватними терасами та басейнами. У вартість номера також входить цілодобове обслуговування дворецьким. На території є розкішний спа-центр і фітнес-центр. Крім того, курорт пропонує широкий вибір індивідуальних екскурсій, включно з яхтовими турами, спостереженням за птахами, риболовлею, дайвінгом, пішими прогулянками з гідом тощо.

Гості можуть обрати пакети "все включено", спеціально призначені для медового місяця, відпочинку з дітьми, пригод у джунглях або дайвінгу. У Cayo Espanto особливу увагу приділяють харчуванню, а їжа підбирається індивідуально залежно від уподобань, дієтичних обмежень тощо.