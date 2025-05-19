Байдену діагностували агресивну форму раку: як відреагував Трамп

Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати на четвертій стадії, з метастазами у кістках. У прес-службі колишнього президента заявили, що зараз Байден і його сімʼя консультуються з лікарями щодо подальшого лікування.

Поширення раку в кістки означає, що на цьому етапі його вже не можна вилікувати. Втім, за словами лікарів, з нинішньою медициною багато пацієнтів з таким діагнозом проживають ще три, пʼять, а то й більше років. Зараз Джо Байдену - 82.

На новини відреагував Дональд Трамп. У непритаманній собі стриманій манері він написав: "Ми з Меланією з сумом дізнались про нещодавній діазноз Джо Байдена. Висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл (колишній першій леді) та родині, і бажаємо Джо швидкого та успішного одужання".

Новини про діагноз Байдена надійшли за кілька днів до виходу у США скандальної книжки "Original Sin" - про занепад ментального здоровʼя колишнього президента, і як це вплинуло на результат виборів у США. Автори - журналісти Джейк Таппер (CNN) і Алекс Томпсон (Axios) розкривають деталі того, як Білий дім намагався приховати погіршення здоровʼя колишнього президента і критикують Байдена за намір балотуватися на другий термін. На їхню думку, надто запізніле рішення про вихід з перегонів стало однією з причин поразки демократів на виборах.

В одному з нещодавніх інтервʼю Джо Байден категорично відкинув звинувачення у занепаді свого ментального здоровʼя. "Вони помиляються. Це нічим непідтверджено". І повторив: впевнений, що переміг би Дональда Трампа, якби залишився у виборчій боротьбі.