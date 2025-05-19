Байдену диагностировали агрессивную форму рака: как отреагировал Трамп

Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты на четвертой стадии с метастазами в костях. В пресс-службе бывшего президента заявили, что сейчас Байден и его семья консультируются с врачами по дальнейшему лечению.

Распространение рака в кости значит, что на этом шаге его уже нельзя вылечить. Впрочем, по словам врачей, с нынешней медициной многие пациенты с таким диагнозом проживают еще три, пять, а то и больше лет. Сейчас Джо Байдену – 82.

На новости отреагировал Дональд Трамп. В неприсущей сдержанной манере он написал: "Мы с Меланией с грустью узнали о недавнем диазнозе Джо Байдена. Выражаем наши самые теплые и лучшие пожелания Джилл (бывшей первой леди) и семье, и желаем Джо быстрого и успешного выздоровления".

Новости о диагнозе Байдена поступили за несколько дней до выхода в США скандальной книги "Original Sin" - об упадке ментального здоровья бывшего президента, и как это повлияло на исход выборов в США. Авторы – журналисты Джейк Таппер (CNN) и Алекс Томпсон (Axios) раскрывают детали того, как Белый дом пытался скрыть ухудшение здоровья бывшего президента и критикуют Байдена за намерение баллотироваться на второй срок. По их мнению, слишком запоздавшее решение о выходе из гонки стало одной из причин поражения демократов на выборах.

В одном из недавних интервью Джо Байден категорически отверг обвинения в упадке своего ментального здоровья. "Они ошибаются. Это ничем не подтверждено". И повторил: уверен, что победил бы Дональда Трампа, останься в избирательной борьбе.