Видання останніми днями розійшлося не на жарт і приголомшило українців матеріалом про те, що Україна програє війну.

У статті були наведені як глибоко аналітичні приклади втрати української армії, які за словами журналістів набагато вищі за офіційні 400 тисяч убитих і поранених, причому в пропорції 1 до 8 (43 тис загиблих / 370 тис поранених). Але навіщо виданню такі уточнення, коли достатньо назвати цифру і з усією відповідальністю заявити, що вона занижена, щоправда, не надавши фактажу на підтвердження такої заяви.

Це мені дуже нагадує характер подачі інформації від російських пропагандистів, або від американських конспірологів, наприклад, полковника Дугласа МакГрегора або того ж підполковника Деніела Девіса. Великі любителі розповідати про те, що втрати української армії катастрофічні і вже майже мільйон, чим користується російська пропаганда і затягує у свій інформаційний простір цю епістолярщину як "авторитетну" думку.

На жаль, але в США вже давно склався пул "експертів", з якогось дивного збігу, думка яких в унісон звучить з російською пропагандою. Полковник Дуглас МакГрегор, підполковник Деінел Девіс, майор Тулсі Габбард, рядовий авіації першого класу Джек Тейшейра, унтер-офіцер ВМС Сара Білс... та багато інших.

Здається у США серйозні проблеми з контррозвідувальною діяльністю, якщо серед агентів Росії у штатах так багато саме військових. Але, схоже, проблема не лише в контррозвідувальній діяльності, а й у редакційної колегії The Washington Post, якщо такий непрофесійний матеріал був опублікований у розділі "Думка: Редакційна колегія".

Крім усього іншого, у статті звучить дивне твердження про те, що українські війська можуть бути оточені в Курській області, що принципово неможливо і латентний натяк на необхідність зниження мобілізаційного віку до 18 років, за що в США висловлюються також досить сумнівні за рівнем афіліації особистості. . Наприклад, Вікторія Спаркс, етнічна українка – українофобка.

Тому стаття в The Washington Post і не виглядає неупередженою, розважливою та глибоко опрацьованим аналітичним матеріалом. Стаття виглядає, як спроба накидати на вентилятор журавлинних наративів, які використовуються роками конспірологічною спільнотою США, що вторить російській пропаганді та створення відповідного сприйняття та розуміння, у всіх можливих спотворених сенсах, від того, що відбувається в Україні.

Такі статті, якщо вже наші шановні ЗМІ і тягніть у наш інформаційний простір, вже не просто цитувати і допомагати каталізувати депресивні та панічні настрої в суспільстві, а супроводжуйте роз'ясненнями.