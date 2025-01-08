Издание в последние дни разошлось не на шутку и огорошило украинцев материалом о том, что Украина проиграет войну.

В статье, были приведены в качестве глубоко аналитических примеров потери украинской армии, которые по словам журналистов намного выше официальных 400 тысяч убитых и раненных, причём в пропорции 1 к 8 (43 тыс погибших / 370 тыс раненных). Но, зачем изданию такие уточнения, когда достаточно назвать цифру и со всей ответственностью заявить, что она занижена, правда, не предоставив фактажа в подтверждение такого заявления.

Это мне очень напоминает характер подачи информации от российских пропагандистов, либо от американских же конспирологов, например, полковника Дугласа МакГрегора или того же подполковника Дэниела Дэвиса. Большие любители рассказывать о том, что потери украинской армии катастрофические и уже чуть ли не миллион, чем пользуется российская пропаганда и затягивает в своё информационное пространство эту эпистолярщину как "авторитетное" мнение.

Увы, но в США уже давно сложился пул "экспертов", по какому-то странному совпадения мнение которых в унисон звучит с российской пропагандой. Полковник Дуглас МакГрегор, подполковник Дэинел Дэвис, майор Тулси Габбард, рядовой авиации первого класса Джек Тейшейра, унтер-офицер ВМС Сара Билс... и многие другие.

Кажется в США серьёзные проблемы с контрразведывательной деятельностью, если среди агентов россии в штатах так много именно военных. Но, похоже, проблема не только в контрразведывательной деятельности, но и у редакционной коллегии The Washington Post, если настолько непрофессиональный материал был опубликован в разделе "Мнение: Редакционная коллегия".

Кроме всего прочего в статье звучит странное утверждение о том, что украинские войска могут быть окружены в Курской области, что принципиально невозможно и латентный намёк на необходимость снижения мобилизационного возраста до 18 лет, за что в США высказываются так же, довольно сомнительные по степени аффилиации личности. Например, Виктория Спаркс, этническая украинка - украинофобка.

Потому статья в The Washington Post и не выглядит непредвзятой, рассудительной и глубоко проработанным аналитическим материалом. Статья выглядит, как попытка накидать на вентилятор клюквенных нарративов, которые используются годами конспирологическим сообществом США, вторящим российской пропаганде и создания соответствующего восприятия и понимания, во всех возможных искажённых смыслах, от происходящего в Украине.

Такие статьи, если уже наши уважаемые СМИ и тяните в наше информационное пространство, уж извольте не просто цитировать и помогать катализировать депрессивные и панические настроения в обществе, а сопровождайте разъяснениями.