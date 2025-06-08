15 порад для новачків на Airbnb: Як залучити клієнтів і створити місце, куди вони захочуть повернутися знову

Успіх у початковому етапі хостингу на Airbnb полягає не лише в отриманні бронювання. Є багато нюансів і тонкощів, які створюють правильну атмосферу для того, щоб мандрівники зупинялися у вас під час своїх поїздок і подорожей. Веб-сайт Airbnb розповість про правила, безпеку та страхування. Але цього недостатньо, щоб ваш бізнес процвітав.

На Airbnb багато барвистих картинок, але що за ними стоїть, ви дізнаєтеся лише з досвідом. Як вибрати білизну, про що розмовляти з гостями, як створити настрій для вашого готелю – ці та безліч інших речей вам доведеться розібратися, перш ніж ви зможете створити справді успішний і популярний притулок, який зможе конкурувати з іншими пропозиціями. Адже мандрівники, які обирають цей шлях, хочуть знайти не просто гарний номер, а щось, що змусить їх увімкнути уяву та зануритися в атмосферу місця.

Власники готелів на Airbnb, які вперше збираються приймати гостей, повинні думати не лише про практичні аспекти цього бізнесу, як-от де повісити щільні штори чи скільки наборів туалетного приладдя підготувати до приїзду клієнтів. Важливо заздалегідь визначити, чому ці люди захочуть зупинитися саме у вас, а не обрати інший варіант із тисяч пропозицій на сайті.

Щоб допомогти собі створити успішне підприємство, ознайомтеся з цими 15 порадами для початківців на Airbnb від практикуючих успішних господарів гостьових будинків.

1. Привертайте увагу

Зробіть заселення в готель теплим і незабутнім. Джерело: Image Karolina Grabowska/Pixabay

Люди, які зупиняються в готелях Airbnb, шукають досвід "дому далеко від дому". Ваше місце не повинно бути безликим. І саме господар є його обличчям. Можливість познайомитися або невимушено поспілкуватися з власником за чашкою кави, наприклад, під час підготовки житла чи заповнення необхідних документів, розташує гостя до вас і вашого місця.

2. Будьте корисними

Це не означає, що вам потрібно вивчити всі обов’язки консьєржа п’ятизіркового готелю. Але гість точно оцінить, якщо знатиме, що може розраховувати на вашу допомогу в пошуку цікавих місць для дозвілля в околицях. Наприклад, які події відбуваються поблизу, які парки варто відвідати, де подають смачні стейки або коли краще вирушити, щоб уникнути великих черг на атракціонах. Так ви допоможете гостям ефективно використовувати свій час.

3. Продумайте дрібниці

Різні дрібні деталі в оснащенні будинку, його інтер’єрі можуть значно вплинути на атмосферу та загальний досвід гостя. Подумайте, які дрібниці ви б хотіли бачити в місці, де плануєте зупинитися, і подбайте про їхню якість. Наприклад, це можуть бути гарні келихи для вина або якісні ножі в кухонній шухляді.

4. Створіть чарівну особливість

Щоб бути успішним, нове місце для оренди має приваблювати людей, які бачать оголошення на Airbnb із першого погляду. Клієнти завжди шукають якусь особливість, яка змушує їх тримати образ у пам’яті та повертатися до нього. Це може бути майже що завгодно, але щось примітне, наприклад, розкішна постільна білизна рожевого кольору, ванна на п’єдесталі, модний скандинавський декор або антикварна ваза. Знайдіть цю родзинку та зробіть на неї ставку.

5. Допоможіть гостям стати "своїми"

Коли ми приїжджаємо в інше місто чи країну, ми хочемо не лише побачити його пам’ятки, але й відчути атмосферу, зрозуміти, як живуть тутешні люди та які вони. Ви можете допомогти своїм гостям стати трохи ближчими до місцевих, приміряти їхній образ. Тоді вони краще запам’ятають поїздку, а разом із тим і місце, де отримали ці враження. Подумайте, що б ви хотіли робити у своєму місті, якби не були місцевим, і запропонуйте гостям цей досвід.

6. Чистота – беззаперечна

Проведіть ретельне прибирання. Джерело: Image Karolina Grabowska/Pixabay

Жодні привабливі дрібнички та чудова атмосфера не врятують, якщо ванна брудна, а на полицях лежить шар пилу. Правила для новачків і досвідчених власників оренди на Airbnb починаються однаково – з чистоти. Ніхто не хоче знаходити чужу волосину на ліжку, дивитися на розводи на дзеркалі чи виявляти речі попередніх гостей у смітнику. Озбройтеся допомогою клінінгової компанії або робіть прибирання самостійно, але не забудьте заздалегідь скласти чек-лист завдань, які можуть бути пропущені. Помийте духовку, дістаньте тарілки з посудомийки, почистіть кавоварку... У клієнта не повинно скластися враження, що прибирання робилося нашвидкуруч.

7. Приберіть зайве

Орендуючи місце, клієнт очікує, що зможе використовувати його повною мірою. Йому буде незручно, якщо, щоб покласти свої речі в шухляду, доведеться шукати вільну полицю в шафі. Це змушує його відчувати, що він ділить простір із чужинцем, і про домашню атмосферу годі й говорити. Приберіть свої особисті речі – що більше, то краще. Обов’язково переконайтеся, що клієнти мають місце для своїх речей.

8. Не перестарайтеся з деталями

Важливо для будь-якого початківця на Airbnb знати, що атмосфера їхнього готелю має бути привабливою. Затишний дизайн допомагає гостю розслабитися в цих стінах. Якщо деталей, акцентів і кольорів забагато, це може перевантажити простір. Тоді в ньому буде непросто розслабитися. Почніть із нейтральних інтер’єрів, які легко виправити в разі пошкоджень.

9. Якість – важливий плюс

Комфортні матраци та подушки, хороша постільна білизна та м’які рушники свідчать про те, що власник підійшов до оснащення житла з турботою про своїх гостей. Клієнти оцінять не лише наявність, а й якість цих речей. Ще одна важлива частина, яка сильно впливає на враження, – це запахи. Приємні ненав’язливі аромати асоціюватимуть ваше житло з позитивними емоціями.

10. Перевірте все необхідне у ванній

Забезпечте всі необхідні туалетно-косметичні засоби. Джерело: Image Jean van der Meulen/Pixabay

Золоте правило для новачків на Airbnb – мати окремий список завдань для облаштування ванної. Уникайте ситуації, коли гість змушений просити рушники, яких раптом немає. Переконайтеся, що ванні кімнати повністю укомплектовані перед приїздом кожного нового клієнта. Ваш гість має почуватися комфортно в будь-яку пору року, тож, якщо зима в регіоні холодна, подбайте про обігрів приміщення. Перевірте, чи працює вентиляція, чи справні прилади, і переконайтеся, що гість має місце для вологих рушників.

11. Підготуйте кухню

Оснастіть її щонайменше мінімальним набором приладів для готування, як-от мікрохвильова піч і плита, і переконайтеся, що вони в робочому стані. Також важливо, щоб у холодильнику були свіжі продукти, наприклад, яйця та молоко, на випадок, якщо гість захоче перекусити одразу після приїзду. Кухня має бути чистою, комфортною та функціональною. Дрібниці, як-от серветки та підставки для гарячого, також важливі. Однозначним плюсом буде наявність кавомашини, простої у використанні.

12. Обговоріть із клієнтом заздалегідь питання, які його цікавлять

Роздумуючи, як почати хостинг на Airbnb, визначте також низку тем, які ви хотіли б уточнити з клієнтом заздалегідь. Чим краще ви підготуєте гостя до того, що він отримає під час оренди, тим легше буде керувати його досвідом. Наприклад, де він може припаркувати авто, чи можна палити на патіо або заселятися з тваринами. Будь-яка оренда – це клопіт, тож полегшіть очікування для ваших гостей.

13. Будьте готові до непередбачуваних обставин

У вашому телефоні мають бути номери, за якими можна зателефонувати в разі надзвичайної ситуації. Пошук сантехніка чи майстра з ремонту техніки в останню хвилину доставить незручності вашому клієнту, погіршить стан майна та принесе вам негативний відгук як недбалому господареві. Неможливо передбачити всі несподівані ситуації, але ви маєте вміти швидко знайти з них вихід. Зрештою, це ваше майно.

14. Будьте гостинними

Будинок має бути повністю підготовлений до приїзду гостей. Джерело: Image Michal Jarmoluk/Pixabay

Перш ніж почати хостинг на Airbnb, переконайтеся, що ваш дім має все необхідне для людини в новому місці. Якщо є способи зробити перебування ще приємнішим, використовуйте їх. Додайте плед і подушки на диван, щоб додати кілька штрихів до кімнати, поставте свіжі квіти у вазу або покладіть легкі закуски в холодильник. Зробіть свій простір максимально привітним, щоб клієнту не довелося носити з собою необхідне. Залиште його валізу для сувенірів.

15. Гнучкий графік – це плюс

Коли йдеться про заселення та виселення, більшість господарів Airbnb мають чітко визначений час. Але в деяких випадках, якщо у вас є можливість, а у клієнта вагомі причини, як-от погана погода чи незручний час прибуття, дозвольте йому заселитися раніше або виселитися пізніше, ніж зазвичай. Це зменшить його стрес щодо планування поїздки та додасть плюсів до вашого рейтингу.