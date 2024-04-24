Зарплати військових зміняться з 1 травня: хто отримає 70 тисяч доплати

Зарплати військовослужбовців в Україні у травні 2024 року залишаться на тому ж рівні, що й у квітні. Однак для тих, хто протягом 30 днів перебуває на передовій, введено додаткову доплату в розмірі 70 000 гривень.

Важливо зазначити, що доплату у розмірі 30 000 гривень, як і в попередні місяці, не зможуть отримувати ті, хто перебуває в тилу. Рішення про відновлення цієї доплати було спеціально зупинено. Доплата в 70 000 гривень діє з 1 квітня, повідомляє OBOZ.UA.

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"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ось як виглядає розмір грошових виплат для деяких військових:

Командир бригади Сухопутних військ: 50 173 грн (без додаткової винагороди)

Стрілець: 20 586 грн (без додаткової винагороди)

Варто зазначити, що минулого року стрілець у Сухопутних військах в тилу отримував понад 40 000 гривень. Якщо безпосередньо був залучений до бойових дій - 113 000 гривень.

Згідно з новою системою, стрілець отримає:

20 587 грн, якщо не включено до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань;

50 587 грн, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

120 587 грн, якщо бере участь безпосередньо у бойових діях.

Загалом, зарплата військового складається з:

Грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади.

Грошової винагороди, яку встановлено за ініціативи президента на період воєнного стану.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий мобілізаційний закон. Народні депутати проголосували за постанову, яка зобов’язала уряд ухвалити рішення щодо додаткової виплати в 70 тис. грн для військовослужбовців на передовій. Додаткові 70 тисяч гривень з 1 квітня мають нараховувати за кожні 30 днів виконання бойових завдань на фронті.

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