Зарплаты военных изменятся с 1 мая: кто получит 70 тысяч доплаты

Зарплаты военнослужащих в Украине в мае 2024 останутся на том же уровне, что и в апреле. Однако для тех, кто в течение 30 дней находится на передовой, введена дополнительная доплата в размере 70 000 гривен.

Важно отметить, что доплату в размере 30 000 гривен, как и в предыдущие месяцы, не смогут получать находящиеся в тылу. Решение о возобновлении этой доплаты было специально остановлено. Доплата в 70 тысяч гривен действует с 1 апреля, сообщает OBOZ.UA.

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"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вот как выглядит размер денежных выплат для некоторых военных:

Командир бригады Сухопутных войск: 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения)

Стрелец: 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения)

Следует отметить, что в прошлом году стрелок в Сухопутных войсках в тылу получал более 40 000 гривен. Если непосредственно был привлечен к боевым действиям – 113 000 гривен.

Согласно новой системе, стрелок получит:

20587 грн, если не включено в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 587 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;

120 587 грн, если участвует непосредственно в боевых действиях.

В общем, зарплата военного состоит из:

Денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью.

Денежного вознаграждения, установленного по инициативе президента на период военного положения.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых задач на фронте.

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