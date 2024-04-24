Зарплаты военных изменятся с 1 мая: кто получит 70 тысяч доплаты
Зарплаты военнослужащих в Украине в мае 2024 останутся на том же уровне, что и в апреле. Однако для тех, кто в течение 30 дней находится на передовой, введена дополнительная доплата в размере 70 000 гривен.
Важно отметить, что доплату в размере 30 000 гривен, как и в предыдущие месяцы, не смогут получать находящиеся в тылу. Решение о возобновлении этой доплаты было специально остановлено. Доплата в 70 тысяч гривен действует с 1 апреля, сообщает OBOZ.UA.
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"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вот как выглядит размер денежных выплат для некоторых военных:
- Командир бригады Сухопутных войск: 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения)
- Стрелец: 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения)
Следует отметить, что в прошлом году стрелок в Сухопутных войсках в тылу получал более 40 000 гривен. Если непосредственно был привлечен к боевым действиям – 113 000 гривен.
Согласно новой системе, стрелок получит:
- 20587 грн, если не включено в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;
- 50 587 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;
- 120 587 грн, если участвует непосредственно в боевых действиях.
В общем, зарплата военного состоит из:
- Денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью.
- Денежного вознаграждения, установленного по инициативе президента на период военного положения.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых задач на фронте.
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