Юрист пояснив, чи мають йти до ТЦК особи, у яких є бронь від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація і військовозобов'язаним українцям можуть вручити повістку. Іноді трапляються ситуації, коли повістки приходять тим, у кого є бронь від мобілізації.

Йдеться про відстрочка від призову на військову службу в особливий період. Чи можуть мобілізувати, якщо є бронь, пояснив у коментарі РБК-Україна юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Бронь надається співробітникам важливих для країни підприємств, а всі заброньовані військовозобов'язані мають перебувати на спеціальному обліку. Однак через погану координацію дій у роботі ТЦК повістку все одно можуть вручити.

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"Звісно, після отримання повістки ті, хто має відстрочку від мобілізації у вигляді бронювання, мають з'явитися до ТЦК і СП та надати докази бронювання", – зазначив він.

Якщо в ТЦК попросять пройти військово-лікарську комісію та оновити дані – це також потрібно зробити, згідно з законом. Тобто за наявності броні необхідно прийти у ТЦК з документом, який підтверджує відстрочку та за потреби оновити дані чи пройти ВЛК.

Мобілізувати заброньованого військовозобов'язаного можуть лише за його власним бажанням.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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