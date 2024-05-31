Мовознавець пояснив, який правильний наголос у слові 'судно': допоможе рима (відео)

Чимало людей плутаються з наголосами в українській мові. Зокрема, так стається зі словом "судно".

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, який же наголос у цьому слові правильний. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

За його словами, є думка, буцімто суднО – це посудина, яку подають лежачим хворим, а сУдно – це корабель або човен. Або навпаки.

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"Друзі, все дуже просто. І посудина для лежачих хворих, і корабель все одно називається так: суднО. Слова"сУдно" в українській мові немає і ніколи не було", – зазначив мовознавець.

Авраменко також навів фразу для запам'ятовування наголосу: "російське судно пішло на дно". Він додав, що рима завжди допомагає запам'ятовувати слова.

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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