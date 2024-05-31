Языковед объяснил, какое правильное ударение в слове 'судно': поможет рифма (видео)

Многие путаются с ударениями в украинском языке. В частности, так происходит со словом "судно".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, какое ударение в этом слове правильно. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

По его словам, есть мнение, будто суднО – это сосуд, который подают лежащим больным, а сУдно – это корабль или лодка. Или наоборот.

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"Друзья, все очень просто. И сосуд для лежачих больных, и корабль все равно называется так: суднО. Слова "сУдно" в украинском языке нет и никогда не было", – отметил языковед.

Авраменко также привел фразу для запоминания ударения: "російське судно пішло на дно". Он добавил, что рифма всегда помогает запоминать слова.

Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "звонок" и "звонок" в украинском языке.

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