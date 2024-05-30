Вибухи в Криму поблизу Керченського мосту: окупанти заявили про пошкодження двох поромів (відео)

Вночі 30 травня в місті Керч, яке знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, лунали вибухи неподалік Керченського мосту. Так званий "міністр" транспорту окупаційної влади Криму Микола Лукашенко підтвердив інцидент, повідомивши про ушкодження двох поромів – автомобільного і залізничного.

За його словами, були пошкоджені лише скління надбудов. Серед екіпажу та пасажирів постраждалих немає. Водночас функціонування поромної переправи було призупинено. Телеграм-канал "Кримський вітер" зауважує, що на поромах країна-агресор росія перевозить у тому числі й військову техніку.

Також Liga.net, посилаючись на власні джерела повідомляє, що внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Проте видання зазначає, що ця інформація потребує уточнення.

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Тим часом у мережі публікують відео нічних вибухів у Криму.

Своєю чергою міноборони росії заявляє, що їхнє ППО нібито "збило" вісім ракет ATACMS над Азовським морем і вісім БПЛА над Чорним морем поблизу Криму. Також було "знищено" два морські дрони, заявляють окупанти.

Раніше 30 травня в мережі повідомляли про потужні вибухи в Керчі. Окупаційна влада перекривала Кримський міст.

Нагадаємо, UAportal писав, що по Криму незабаром прилетять не лише ATACMS.

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