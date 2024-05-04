ЗС РФ почали частіше обстрілювати балістикою: у Силах оборони Півдня пояснили особливості тактики

Збройні сили Російської Федерації не припиняють обстрілювати міста України. Останнім часом ворог змінив атаки крилатими ракетами на балістичні.

Про це повідомив начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук під час телемарафону. За його словами, окупанти запускають балістику з території тимчасово окупованого Криму.

Він наголосив, що для запуску крилатих та балістичних ракет потрібні різні платформи. Загалом, нині ворог частіше всього застосовує ракети типу "Іскандер-М".

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На думку Плетенчука, російські військові могли обрати таку тактику через особливості балістичних ракет.

"Ця платформа (для запуску балістики, – ред.) мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання – ще менше", – сказав Дмитро Плетенчук.

Спікер Сил оборони Півдня додав, що військові РФ обрали тактику із застосування балістичного озброєння через те, що ракети мають і швидкість іншу, і час на реакцію менший. У результаті найбільша небезпека полягає саме в застосування ракетного озброєння з тимчасово окупованого півострова, додав він.

Нагадаємо, військові розповіли, чому нині не можна заморозити війну.

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