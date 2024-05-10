Чи зросте вартість електроенергії в Україні: у Міненерго дали відповідь

Зараз відбуваються обговорення на рівні Міністерства енергетики питання стосовно можливості зростання тарифів на електроенергію для населення. Воно спричинене необхідністю забезпечити ресурсами наступний опалений сезон.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла про це під час телемарафону. Про це пише ТСН.

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"Ми обговорюємо, зокрема підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, зокрема допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, обговорюємо можливість підвищення тарифу", – зазначила вона.

Гринчук наголосила, що поки що остаточне рішення щодо підняття цін на електрику не прийнято. Проте вона не виключає, що, ймовірно, уряду все ж доведеться підвищити тариф.

"Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", – заявила заступниця міністра енергетики.

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