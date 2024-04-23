Не три гривні, а дев’ять: кого з українців змусять платити за світло втричі дорожче

Українські енергетики запровадили новий метод боротьби з крадіжкою електроенергії. Замість стандартного тарифу, за вкрадені кіловати споживачам доведеться платити втричі дорожче.

Вартість "вкраденого" світла сягає від 6,03 до 8,79 грн за кВт*год, залежно від періоду споживання, повідомили в АТ "Вінницяобленерго".

Для порівняння: тариф для побутових споживачів, які платять чесно, становить 2,64 грн/кВт*год.

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Тобто за 50 кВт*год, вкрадених зі злочинним наміром, доведеться заплатити до 439,5 грн, замість 132 грн, якби електроенергія була спожита законно.

В "Вінницяобленерго" пояснюють: "Раніше за актом про порушення застосовувався тариф, за яким споживач розраховувався за електрику. Зараз це – ціна витрат обленерго на купівлю 1 кВт*год електроенергії, а також вартість її розподілу та передачі".

Ціни на передачу та розподіл струму фіксовані, їх затверджує регулятор (НКРЕКП). А ось середня ціна купівлі електроенергії на балансуючому ринку щомісяця змінюється.

У 2023 році вона коливалась в межах від 3,17 до 5,07 грн/кВт*год без ПДВ, тому й тариф за актами про порушення варіюється від 6,03 до 8,79 грн/кВт*год.

Отже, крадіжка електроенергії не лише не економить кошти, а й обертається значними штрафами.

Енергетики закликають українців дотримуватися правил споживання електроенергії. Заощадити таким способом не вийде, а ризик значно перевищує мниму вигоду.

Нагадаємо, у зв’язку з атаками рф, які завдають шкоди українській енергетичній системі, існує ймовірність, що вартість електроенергії для населення може зрости вже цього літа. Таке підвищення може спричинити також збільшення цін на послуги водопостачання. Про цю пряму залежність повідомив Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

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