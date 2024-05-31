Впливає багато факторів: чому пенсіонери з великим стажем мають зменшені пенсії

Вік виходу на пенсію в Україні прямо залежить від тривалості трудового стажу. Щоб вийти на пенсію у 60 років мінімальний стаж має складати 31 рік. Для виходу на пенсію у 63 роки мінімальний стаж складатиме 21 рік. З кожним роком до 2028 року ця вимога буде зростати на 1 рік. Щоб піти на пенсію у 65 років потрібен мінімальний стаж у 15 років. Ця вимога залишається незмінною. Про це пише 24 tv.ua.

Пенсіонери, які мають понад мінімальний стаж, можуть отримати надбавку. Її розмір розраховується шляхом перерахунку основного розміру пенсії: 1% за кожен рік понад мінімальний.

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Важливо:

Максимальна надбавка не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму. Розмір пенсії тих, хто вийшов на неї достроково, може відрізнятися через зміну вимог щодо стажу:

до жовтня 2011 року: понаднормовим вважався стаж від 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки).

понаднормовим вважався стаж від 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки). після жовтня 2011 року: понаднормовим вважається стаж від 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки).

Нагадаємо, ми вже писали, на які пенсійні виплати та пільги можуть розраховувати особи зі статусом учасника бойових дій.

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