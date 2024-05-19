Гелікоптер президента Ірану зазнав аварії: що відомо на цей час (фото, відео)

У неділю, 19 травня, на північному заході Ірану гелікоптер, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, здійснив жорстку посадку. На борту гелікоптера, окрім президента, перебували міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян і лідер п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем.

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді повідомив, що гелікоптер президентського конвою, який повертався з Джольфи, здійснив жорстку посадку. У район були направлені рятувальні групи, які почали операцію з пошуку гвинтокрила. Рятувальна операція ускладнилася несприятливими погодними умовами.

Гелікоптер Ібргіма Раїсі. Джерело: Ali Hamed Haghdoust/IRNA Гелікоптер Ібргіма Раїсі. Джерело: Ali Hamed Haghdoust/IRNA

Іранська новинна агенція Mehrnews повідомила, що гелікоптер Раїсі зник безвісти в густому лісі в Східному Азербайджані. Президент Ірану повертався з церемонії відкриття дамби на річці Арас разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

За даними Mehrnews, причиною аварії вертольота могли стати погані погодні умови, зокрема сильний туман і дощ.

Командувач КВІР Східного Азербайджану повідомив, що його сили отримали сигнал з вертольота та мобільний телефон одного з екіпажу на місці інциденту.

"Зараз ми всіма силами вирушаємо в цей район і, сподіваюся, повідомимо людям хороші новини", - сказав командир.

У ЄС заявили, що Іран попросив допомоги щодо картографічних послуг. "На прохання Ірану про допомогу ми активуємо службу швидкого реагування CopernicusEMS у зв’язку з аварією вертольота, який, як повідомляється, перевозив президента Ірану та його міністра закордонних справ", – зазначив європейський комісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Єврокомісії Янез Ленарчіч.

Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir

Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir

Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir Гелікоптер Ібрагіма Раїсі. Джерело: farsnews.ir

Телеграм-канал Al Alam TV повідомив, що рятувальники знайшли гелікоптер президента Раїсі, однак Червоний Півмісяць Ірану відкинув цю інформацію та назвав її неправдивою.

Лідер Ісламської революції аятола Сейєд Алі Хаменеї під час зустрічі з родинами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) висловив стурбованість долею президента Ібрагіма Раїсі, він закликав молитися за його порятунок.

Коментуючи звістку про катастрофу гелікоптера, аятолла назвав цю новину "тривожним інцидентом цього вечора для поважного президента та його супутників".

Аятола Хаменеї запевнив громадян Ірану, що "жодних порушень у справах країни не буде".

Станом на 22:45 19 травня рятувально-пошуковій групі не вдалося дістатися до місця жорсткої посадки вертольота. У районі Варзаган йшов сильний дощ, і рятувально-пошуковим групам важко працювати в густому тумані.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Мехді Сафарі повідомив, що губернатор іранського Східного Азербайджану аятола Аль-Хашем, який летів в одному гелікоптері разом з Ебрахімом Раїсі та головою МЗС Ірану, вийшов на зв'язок. Він сказав, що чує шум машин та сирени швидкої допомоги. За даними ЗМІ, аятола Аль-Хашем вважається єдиним, хто вижив після аварії гелікоптера.

Іран запросив у Туреччини БПЛА тактичного і стратегічного рівня з приладами нічного бачення, щоб знайти Ібрагіма Раїсі. Погодні умови на місці, де зазнав аварії вертоліт іранського президента, значно погіршилися.

Чим запам'ятався президент Ірану Ібрагім Раїсі

63-річний Ебрагім Раїсі, колишній керівник судової системи Ірану, знову балотувався на президентських виборах у 2021 році після невдалої спроби у 2017 році проти Хасана Рухані. Цього разу його опонентів не допустили до участі, що дозволило йому отримати майже 62% голосів при рекордно низькій явці.

Раїсі, відомий своєю роллю в стратах 1988 року, за що на нього наклало санкції Міністерство фінансів США, підтримував жорстку внутрішню та зовнішню політику. Після смерті Махси Аміні у 2022 році та масових протестів, влада під його керівництвом жорстоко придушила опозицію, що призвело до загибелі понад 500 людей та арешту понад 22 000.

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