Вертолет президента Ирана потерпел крушение: что известно в настоящее время (фото, видео)

В воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрагима Раиси, совершил жесткую посадку. На борту вертолета, кроме президента, находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и лидер пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил, что вертолет президентского конвоя, возвращавшегося из Джольфы, совершил жесткую посадку. В район были направлены спасательные группы, которые начали операцию по поиску вертолета. Спасательная операция осложнилась неблагоприятными погодными условиями.

Вертолет Ибргима Раиси. Источник: Ali Hamed Haghdoust/IRNA

Иранское новостное агентство Mehrnews сообщило, что вертолет Раиси пропал без вести в густом лесу в Восточном Азербайджане. Президент Ирана возвращался с церемонии открытия дамбы на реке Арас вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По данным Mehrnews, причиной крушения вертолета могли стать плохие погодные условия, в том числе сильный туман и дождь.

Командующий КСИР Восточного Азербайджана сообщил, что его силы получили сигнал с вертолета и мобильный телефон одного из экипажа на месте инцидента.

"Сейчас мы всеми силами отправляемся в этот район и, надеюсь, сообщим людям хорошие новости", – сказал командир.

В ЕС заявили, что Иран попросил помощи по картографическим услугам. "По просьбе Ирана о помощи мы активируем службу быстрого реагирования CopernicusEMS в связи с аварией вертолета, который, как сообщается, перевозил президента Ирана и его министра иностранных дел", – отметил европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Еврокомиссии Янез Ленарчич.

Вертолет Ибрагима Раиси. Источник: farsnews.ir

Вертолет Ибрагима Раиси. Источник: farsnews.ir

Вертолет Ибрагима Раиси. Источник: farsnews.ir

Телеграм-канал Al Alam TV сообщил, что спасатели нашли вертолет президента Раиси, однако Красный Полумесяц Ирана отверг эту информацию и назвал ее ложной.

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи во время встречи с семьями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) выразил обеспокоенность судьбой президента Ибрагима Раиси, он призвал молиться за его спасение.

Комментируя известие о крушении вертолета, аятолла назвал эту новость "тревожным инцидентом в этот вечер для почтенного президента и его спутников".

Аятолла Хаменеи заверил граждан Ирана, что "никаких нарушений в делах страны не будет".

По состоянию на 22:45 19 мая спасательно-розыскной группе не удалось добраться до места жесткой посадки вертолета. В районе Варзаган шел сильный дождь, и спасательно-розыскным группам тяжело работать в густом тумане.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари сообщил, что губернатор иранского Восточного Азербайджана аятолла Аль-Хашем, летевший в одном вертолете вместе с Эбрахимом Раиси и главой МИД Ирана, вышел на связь. Он сказал, что слышит шум машин и скорой помощи.

По данным СМИ, аятолла Аль-Хашем считается единственным, кто выжил после аварии вертолета.

Иран пригласил в Турции БПЛА тактического и стратегического уровня с приборами ночного видения, чтобы найти Ибрагима Раису. Погодные условия на месте, где потерпел крушение вертолет иранского президента, значительно ухудшились.

Чем запомнился президент Ирана Ибрагим Раиси

63-летний Ибрагим Раиси, бывший руководитель судебной системы Ирана, снова баллотировался на президентских выборах в 2021 году после неудачной попытки в 2017 году против Хасана Рухани. В этот раз его оппонентов не допустили к участию, что позволило получить почти 62% голосов при рекордно низкой явке.

Раиси, известный своей ролью в казнях 1988 года, за что на него наложило санкции Министерство финансов США, поддерживал жесткую внутреннюю и внешнюю политику. После смерти Махсы Амини в 2022 году и массовых протестов власти под его руководством жестоко подавили оппозицию, что привело к гибели более 500 человек и аресту более 22 000.

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