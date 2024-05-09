Верховна Рада звільнила віцепрем'єра та міністра Кубракова

На засіданні 9 травня Верховна Рада України ухвалила рішення про відставку віцепремʼєр-міністра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. За його звільнення проголосувало 272 народних депутати.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, "Кубраков на комітет не зʼявився і не включався в зум. Проігнорував. При цьому сам Кубраков заявив, що керівництво фракції та Шмигаль (голова уряду Денис Шмигаль. – Ред.) з ним не обговорювали рішення про звільнення. На засідання фракції та профільного комітету він не був запрошений".

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Тим часом міністр розвитку громад територій та інфраструктури України Олександра Кубраков, якого 9 травня звільнила Верховна Рада 9, у своєму Фейсбуці повідомив, що керівництво фракції Слуги Народу та очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль "зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений".

Заява Кубракова про звільнення. Джерело: Скриншот з facebook.com/oleksandr.kubrakov Заява Кубракова про звільнення. Джерело: Скриншот з facebook.com/oleksandr.kubrakov

Нагадаємо, Кубраков у травні 2021 року очолив Міністерство інфраструктури України. У грудні 2022 року Верховна Рада призначила його віцепрем’єр-міністром з відновлення України та міністром нового, обʼєднаного міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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