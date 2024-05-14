В Україні ввели графіки аварійних відключень світла: хто залишиться без електроенергії

У вівторок, 14 травня, в усіх областях України ввели екстрені відключення світла. З 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення через значний дефіцит електроенергії в системі.

Так сталося внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання. Про це повідомляє Укренерго.

Водночас завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби.

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"Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми. Будь ласка, наберіться терпіння. Всі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло", – повідомили у Yasno.

У Сумиобленерго повідомили про аварійні відключення споживачів першої черги, а згодом на території області ввели обмеження додатково і для другої.

Також про аварійні відключення світла повідомляли для мешканців Житомирщини й Полтавщини.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, кого з українців змусять платити за світло втричі дорожче.

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