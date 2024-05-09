Росія продовжує терор: яку тактику використав ворог під час ракетного удару 8 травня
У ніч із 7 на 8 травня російські окупаційні війська завдали цілком передбачуваного удару. По-перше, було б дивним, якби росіяни в такій маніакальній формі не "привітали" Україну з інавгурацією Путіна. По-друге, терміни підготовки чергового удару з періодичністю у півтора-два тижні саме підпадали на фетиш-дати росіян.
Удар у ніч на 8 травня
Російські окупанти (як і всі попередні рази) застосували тактику комбінованого удару, розосередивши по областях масований удар із 76 повітряних цілей, з яких 55 – це ракетна компонента, а 21 – дрон-камікадзе.
За номенклатурою залучених засобів та результатом, згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, картина така:
Х-101/555 – було застосовано 45 ракет, збито 33. Запускалися з літаків Ту-95МС над акваторією Каспійського моря;
КРМБ "Калібр" – збиті усі чотири. Відновилися запуски з акваторії Чорного моря;
Х-47М2 "Кинжал" – застосовано одну ракету і збити її не вдалося, оскільки направлена вона була на регіон, де немає засобів перехоплення таких ракет. Запуск здійснювався із МіГ-31К у повітряному просторі Тамбовської області;
9М723 ОТРК "Іскандер-М" – застосовано дві ракети, збито 0 з тієї ж причини, що і Х-47М2 "Кинжал", – відсутність засобу перехоплення;
"Іскандер-К" – 1/0;
Х-59/69 – 2/2;
БпЛА Shahed-131/136 – збито 20 із 21. Запускалися з майданчика у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю.
Таким чином, ПС ЗСУ в ніч з 7 на 8 травня змогли знищити 59 ворожих цілей із 76.
Основною ціллю ракетних ударів та нальотів Shahed-131/136 стали об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти генерації та передачі електроенергії у Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях.
Тактика окупантів
Російські окупаційні війська продовжують тактику комбінованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі хвилеподібно, але системно, а також синхронно застосовуючи весь спектр повітряних засобів ураження.
У ніч із 7 на 8 травня традиційно першою хвилею йшли групи дронів-камікадзе Shahed-131/136 (попередньо до п'яти груп), рух яких у повітряному просторі Запорізької області було зафіксовано близько 23:30 7 травня. У той же час близько 23:20 стали фіксуватися зльоти Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Пуски ракет Х-101/555 було здійснено після 2:00 ночі 8 травня, а перші входження в повітряний простір України фіксувалися близько 4:00 ранку. Присутність крилатих ракет у повітряному просторі збіглася з нальотом Shahed-131/136, що продовжувався, і тривала приблизно до 5:30 ранку. О 6:30 російський МіГ-31К здійснив пуск Х-47М2 "Кинжал" у напрямку Стрия Львівської області.
Таким чином, російські окупанти продовжують поєднувати застосування абсолютно різних за своїм функціоналом і тактико-технічними характеристиками засобів ураження для перевантаження української системи ППО, розосередження уваги та розряджання БК.
Ця тактика реалізується з певною часткою ефективності лише за рахунок нестачі у ЗС ЗСУ засобів протиповітряної оборони малого, середнього та великого радіуса дії. РОВ мають можливість входження в повітряний простір України засобами ураження, знаючи, які локації не мають прикриття, а також які маневрені маршрути необхідно прокладати, щоб не опинитися в зоні дії наявних засобів ППО.
Проте цілі, які намагаються вразити росіяни, перебувають у місцях, де є відносне зосередження засобів ППО, і так чи інакше, але до зони ураження вони входять. Проблема лише в технологічності даних систем та можливості відбиття як масованого удару/нальоту, так і складних для перехоплення ракет. На жаль, таких можливостей у більшості зон прикриття немає.
Висновки
Російські окупаційні війська вийшли на системні ракетні удари в межах близько півтора тижня. Цього періоду їм достатньо, щоб підготувати комбінований удар, зробити енну кількість ракет і поповнити боєкомплект, провести обслуговування авіаційної компоненти, а також віднедавна і корабельної, яка повернулася до числа засобів ураження.
Терор російських окупантів продовжує концентруватися на критичній інфраструктурі і очевидно, що плани системних ударів у командування РОВ мають середньострокову перспективу. Від короткострокового плану руйнування української енергетики РОВ відокремлює лише факт відсутності достатньої кількості необхідних засобів ураження.
Обмеження в цьому ресурсі дають можливість Україні отримати необхідні засоби ППО від партнерів для прикриття найуразливіших зон – до того, як буде пізно.