В Україні планують запровадити зміни у пенсійному забезпеченні: як це вплине на пенсіонерів з недостатнім стажем

Згідно з проектом закону, пропонується оновити механізм розрахунку пенсії для осіб, які мають необхідний вік,але не набули права на пенсійну виплату через брак страхового стажу. Замість прив'язки до прожиткового мінімуму, розмір базової величини пенсії для них буде визначатися пропорційно до страхового стажу. Про це пише 24 tv.ua.

Чому це важливо?

Прожитковий мінімум не завжди є точним індикатором потреби

Законодавчо встановлений прожитковий мінімум втратив свою первинну функцію – визначати ризик бідності. Зараз він використовується для розрахунку багатьох різних виплат, доплат та систем соціальної підтримки, що не завжди відповідає його первісному призначенню.

Неефективне використання

Використання прожиткового мінімуму для визначення пенсії ускладнює його основне завдання – швидке реагування держави на ризик бідності.

Фіскальний тиск

Підвищення прожиткового мінімуму автоматично призводить до перерахунку багатьох показників, що створює значне навантаження на бюджет.

Які цілі нового законопроекту?

Консолідація програм соціальної підтримки

Зосередити допомогу на найбільш вразливих категоріях громадян, таких як люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, багатодітні сім'ї тощо.

Підвищення адресності допомоги

Забезпечити чітке та справедливе розподілення державних коштів, щоб допомога дійсно потрапляла до тих, хто її потребує.

Ефективне використання коштів

Завдяки оновленому механізму розрахунку пенсій кошти державного бюджету будуть використовуватися більш раціонально. Очікується, що новий підхід до визначення розміру пенсії зробить систему більш справедливою та прозорою, а також дозволить ефективніше використовувати державні кошти для підтримки найбільш вразливих верств населення.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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