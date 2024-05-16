В Україні може зникнути пальне, ліки і не тільки: причина в законі про мобілізацію

Існує ймовірність, що з 18-го травня в Україні можливий дефіцит пального, ліків і не тільки. Якщо водії не пройдуть необхідні перевірки в ТЦК та ВЛК, їм може бути заборонено перетинати кордон для виїзду, зокрема, за паливно-мастильними матеріалами.

Про це розповів Дмитро Леушкін, керівник мережі заправних станцій, під час ефіру на "КИЇВ24".

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"Від 18 числа за кордон перестануть пускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду. А такий код, як ви розумієте, це ТЦК та ВЛК. Якщо таке трапиться, то у нас буде паливна криза, отак, що вже на порозі. І це питання мене зараз турбує більше, ніж нові акцизи, які погодили. І це може бути пов'язано не тільки з паливно-мастильними матеріалами, але й з ліками, з усім-усім. Ви розумієте, що ми все імпортуємо. І якщо лише 5 відсотків вантажівок залишиться на рейсі. Це буде колапс", – пояснив він.

Леушкін зауважив, прописати закон – це одне, а зробити його – це інше.

"І це вирішувати має кожен водій, ТЦК, а потім ВЛК. А потім, може, бронь, але це неточно. Ви розумієте, що між цим може бути. Два тижні – це запас який на АЗС. Максимум на два тижні", – резюмував директор мережі АЗС.

Варто зазначити, що новий законопроєкт щодо мобілізації вступить в силу з 18 травня. Важливо оновити всі відповідні дані впродовж наступних 60 днів.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, про що слід знати чоловікам щодо посилення мобілізація з 18 травня.

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