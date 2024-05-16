В Украине может исчезнуть топливо, лекарства и не только: причина в законе о мобилизации

Существует вероятность, что с 18-го мая в Украине возможен дефицит горючего, лекарств и не только. Если водители не пройдут необходимые проверки в ТЦК и ВВК, им может быть запрещено пересекать границу для выезда, в частности, за горюче-смазочными материалами.

Об этом рассказал Дмитрий Леушкин, руководитель сети заправочных станций, во время эфира на "КИЕВ24".

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"С 18 числа за границу перестанут пускать грузовики с водителями, которые не имеют QR-кода. А такой код, как вы понимаете, это ТЦК и ВЛК. Если такое случится, то у нас будет топливный кризис, так, что уже на пороге. И этот вопрос меня сейчас беспокоит больше, чем новые акцизы, которые согласовали. И это может быть связано не только с горюче-смазочными материалами, но и с лекарствами, со всем-всем. Вы понимаете, что мы все импортируем. И если только 5 процентов грузовиков останется на рейсе. Это будет коллапс", – пояснил он.

Леушкин отметил, прописать закон - это одно, а сделать его - это другое.

"И это решать должен каждый водитель, ТЦК, а затем ВЛК. А потом, может, бронь, но это неточно. Вы понимаете, что между этим может быть. Две недели - это запас который на АЗС. Максимум на две недели", – резюмировал директор сети АЗС.

Стоит отметить, что новый законопроект по мобилизации вступит в силу с 18 мая. Важно обновить все соответствующие данные в течение следующих 60 дней.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, о чем следует знать мужчинам об усилении мобилизации с 18 мая.

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