У ТЦК відповіли, чи зникнуть дані з Резерв+, якщо видалити додаток з телефону

Якщо видалити "Резерв+" після реєстрації , всі внесені дані в будь-якому випадку залишаться у реєстрі військовозобов'язаних.

Про це повідомила речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в інтерв'ю "11 каналу".

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Вона наголосила, що після оновлення даних через "Резерв+" все одно викличуть до ТЦК за допомогою повістки або в інший спосіб.

Крім того, Кузіна прокоментувала проблеми із застосунком, які виникли у перші дні запуску, пояснивши, що причина полягала у перенавантаженні додатку. Речниця обласного ТЦК та СП запевнила, що фахівці ліквідують всі проблеми.

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