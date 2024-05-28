В ТЦК ответили, исчезнут ли данные из Резерв+, если удалить приложение с телефона

Если удалить "Резерв+" после регистрации, все внесенные данные в любом случае останутся в реестре военнообязанных.

Об этом сообщила представитель Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алена Кузина в интервью "11 каналу".

Она подчеркнула, что после обновления данных через "Резерв+" все равно вызовут в ТЦК с помощью повестки или другим способом.

Кроме того, Кузина прокомментировала возникшие в первые дни запуска проблемы с приложением, объяснив, что причина заключалась в перегрузке приложения. Представитель областного ТЦК и СП заверила, что специалисты ликвидируют все проблемы.

Напомним, юрист объяснил, что делать, если в ТЦК отказались оформить отсрочку.

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