У Сухарній бухті Севастополя атаковано судно ВМФ росії 'Комуна' (відео)

Зранку 21 квітня в окупованому Криму пролунали вибухи, попередньо ракетами було атаковано судно у Сухарній бухті Севастополя, що розташована на схід від бухти Голландія.

Так званий губернатор міста Севастополь Михайло Развожаєв повідомив у Телеграм-каналі, що над Севастополем "збили українську протикорабельну ракету".

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"Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували", – написав окупант.

Тим часом за даними місцевих пабліків, у Сухарній бухті Севастополя ракета влучила по рятувальному судну "Комуна". Це найстаріше судно ВМФ росії та найстаріше у світі судно, що фактично знаходиться на озброєнні й виконує бойові завдання. Воно було введено в експлуатацію у 1915 році.

Нагадаємо, у російській Самарі невідомі спалили гелікоптер Мі-8 вартістю до 15 мільйонів доларів.

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