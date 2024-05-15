У Раді нагадали ухилянтам, яке покарання на них чекає з 18 травня

В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним змінюються й штрафи для військовозобов'язаних.

Зокрема, особи, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності. Про це розповіла народна депутатка Ірина Фріз у коментарі ТСН.ua.

"Потрібно розуміти поетапність застосування штрафів. Спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов’язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тис. грн до 25 тис. грн", – зазначила вона.

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Фріз додала, що штраф буде накладено за порушення обліку. Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність.

"Тобто, це стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку. І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена – передбачається від 3 до 5 років ув'язнення за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану", – вказала вона.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, яка відповідальність загрожує в разі втрати військового квитка.

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