У ПФУ сказали, чи мають право члени сім'ї учасників війни на пільгу з оплати комуналки

У Пенсійному фонді України роз'яснили, хто може отримати пільги на житлово-комунальні послуги у 2024 році. Зокрема, як сім'ям військових отримати пільгу на комуналку.

Зазначається, що для учасників війни передбачені пільги на сплату житлово-комунальних послуг. Відтак учасники війни можуть отримати пільги на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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За даними ПФУ, пільга складає 50% знижки на оплату.

Ці пільги будуть надані, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу (4240 грн), який дає право на податкову соціальну пільгу.

Хто із сім’ї пільговика може отримати знижку на оплату ЖКП:

дружина або чоловік;

неповнолітні діти військовослужбовця;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним (за умови не перебування у шлюбі);

непрацездатні батьки пільговика;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

"Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає. Пільгові категорії громадян згідно із законодавчими актами мають право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу — 100 %, 50%, 25 %", – додали у ПФУ.

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