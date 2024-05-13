У Криму внаслідок ракетної атаки пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі, є жертви

У ніч на 13 травня внаслідок ракетної атаки в Криму на горі Ай-Петрі було уражено воєнну базу російських окупантів. Попередньо відомо, що загинув командир військової частини та військовослужбовець, що працювали з системами ППО.

За даними Telegram-каналу ASTRA, ракетна атака відбулася близько 6 години ранку. "Кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму", – йдеться у повідомленні.

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ASTRA зазначає, що у районі "білих куполів" Кримської астрофізичної обсерваторії розміщується "таємна" військова база ППО третього радіотехнічного полку ЗС росії. Це військове формування у складі радіотехнічних військ ВКС росії. Його було сформовано у 2014 році на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташовано в місті Севастополь.

"Внаслідок влучення ракет територія військової частини отримала пошкодження, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков та ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється", – пише канал.

Зазначається, що на вершині гори Ай-Петрі розташовано Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Вони замасковані під куполи захисних споруд радарів. На горі окупанти облаштували військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

Нагадаємо, 13 травня у Сорокиному (Краснодоні) на Луганщині стався приліт по штабу російських бойовиків.

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