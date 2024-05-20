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Війна в Україні

На Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів (відео)

Билім Олена

На Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів (відео)
Скільки померло окупантів

Оператори дронів підрозділу "Shadow" зафіксували "приліт" авіабомби GLSDB по будівлі, в якій переховувалися російські окупаційні війська. Це сталося в районі населеного пункту Парасковіївка на Донеччині.

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада зафіксувала, як 20 солдатів російської армії зайшли до понівеченої та напівзруйнованої будівлі. Відео знищення ворога опубліковано в Телеграм-каналі "Shadow".

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"Повітряна розвідка 79 ОДШБр фіксувала 20 осіб, що зайшли в зруйновану будівлю. Пілот підрозділу "Shadow" фіксує ураження. Охочих покинути будівлю не виявлено", – йдеться в описі до відео.

Що таке GLSDB

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) - це малогабаритний високоточний боєприпас, розроблений компаніями Boeing та SAAB.

Основні характеристики GLSDB:

  • Дальність дії: до 150 км (може вражати цілі на 70 км за лінією фронту)
  • Бойова частина: 90 кг осколково-фугасної вибухівки
  • Система наведення: GPS/ІНС
  • Платформи запуску: M270 MLRS, M142 HIMARS, а також з власного контейнера
  • Вага: 130 кг

Як працює GLSDB:

Боєприпас запускається з пускової установки M270 MLRS, M142 HIMARS або з власного контейнера. У польоті ракета GLSDB використовує твердопаливний двигун для набору висоти та швидкості. Після досягнення певної висоти ракета розкриває крила та переходить у режим планування. Система наведення GPS/ІНС направляє боєприпас до цілі. Наближаючись до цілі, GLSDB пікірує вниз, а потім детонує, вражаючи ціль осколками та вибуховою хвилею.

У 2023 році Україна отримала першу партію GLSDB від США. Ці боєприпаси стали важливою частиною українського арсеналу і допомогли ЗСУ вражати цілі на більшій відстані та з більшою точністю.

Нагадаємо, зранку 19 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що вночі 19 травня Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровец".

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