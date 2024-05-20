На Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів (відео)

Оператори дронів підрозділу "Shadow" зафіксували "приліт" авіабомби GLSDB по будівлі, в якій переховувалися російські окупаційні війська. Це сталося в районі населеного пункту Парасковіївка на Донеччині.

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада зафіксувала, як 20 солдатів російської армії зайшли до понівеченої та напівзруйнованої будівлі. Відео знищення ворога опубліковано в Телеграм-каналі "Shadow".

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"Повітряна розвідка 79 ОДШБр фіксувала 20 осіб, що зайшли в зруйновану будівлю. Пілот підрозділу "Shadow" фіксує ураження. Охочих покинути будівлю не виявлено", – йдеться в описі до відео.

Що таке GLSDB

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) - це малогабаритний високоточний боєприпас, розроблений компаніями Boeing та SAAB.

Основні характеристики GLSDB:

Дальність дії: до 150 км (може вражати цілі на 70 км за лінією фронту)

Бойова частина: 90 кг осколково-фугасної вибухівки

Система наведення: GPS/ІНС

Платформи запуску: M270 MLRS, M142 HIMARS, а також з власного контейнера

Вага: 130 кг

Як працює GLSDB:

Боєприпас запускається з пускової установки M270 MLRS, M142 HIMARS або з власного контейнера. У польоті ракета GLSDB використовує твердопаливний двигун для набору висоти та швидкості. Після досягнення певної висоти ракета розкриває крила та переходить у режим планування. Система наведення GPS/ІНС направляє боєприпас до цілі. Наближаючись до цілі, GLSDB пікірує вниз, а потім детонує, вражаючи ціль осколками та вибуховою хвилею.

У 2023 році Україна отримала першу партію GLSDB від США. Ці боєприпаси стали важливою частиною українського арсеналу і допомогли ЗСУ вражати цілі на більшій відстані та з більшою точністю.

Нагадаємо, зранку 19 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що вночі 19 травня Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровец".

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