У Чехії пасажирський потяг, який прямував в Україну, зіткнувся з вантажним: серед загиблих є українці (фото та відео)

У ніч на 6 травня у чеському місті Пардубіце експрес зіткнувся лоб у лоб із вантажним потягом. Четверо людей загинули, десятки людей отримали поранення.

Як повідомляє чеське видання idnes.cz, нині відомо, що унаслідок зіткнення потягів 27 осіб отримали поранення, серед них троє – середньої тяжкості.

За даними Залізничної адміністрації Чехії, експрес RegioJet зіткнувся з вантажним поїздом на новій зупинці Pardubice Centrum.

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Поїзд RegioJet прямував до Словаччини, у ньому перебувало понад 300 людей. Машиністи поїздів, що розбилися, вижили, один із них потрапив у лікарню.

Згідно з опублікованими фото і відео в соцмережах, потяги зіткнулися лоб в лоб. Перший вагон за локомотивом експреса зійшов з рейок і частково перекинувся, перший вагон вантажного поїзда пошкодив свій локомотив. Вантажний потяг перевозив карбід кальцію, але його не було в перших двох вагонах, тому жителі не були під загрозою, сказала Вендула Горакова, речник пожежної частини Пардубіце.

Консульська представниця Вікторія Ші повідомила, що серед загиблих є двоє громадянок України.

"Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове. Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС", – йдеться у повідомленні МЗС України.

Тим часом Укрзалізниця повідомляє, що серед загиблих в аварії потяга у Чехії немає пасажирів причіпних вагонів, які їхали до Чопа.

Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice

Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice

Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice

Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice Зіткнення потягів у Чехії. Джерело: twitter.com/HZS_Pardubice

"Вночі поїзд Прага − Кошице території Чехії зіштовхнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", – повідомили в УЗ.

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