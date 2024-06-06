В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым: четверо погибших, десятки раненых (фото, видео)

В ночь на 6 мая в чешском Пардубице экспресс столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом. Четверо человек погибли, десятки человек получили ранения.

Как сообщает чешское издание idnes.cz, сейчас известно, что в результате столкновения поездов 27 человек получили ранения, среди них трое – средней тяжести.

По данным Железнодорожной администрации Чехии, экспресс RegioJet столкнулся с грузовым поездом на новой остановке Pardubice Centrum.

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Поезд RegioJet следовал в Словакию, в нем находились более 300 человек. Машинисты разбившихся поездов выжили, один из них попал в больницу.

Согласно опубликованным фото и видео в соцсетях, поезда столкнулись лоб в лоб. Первый вагон за локомотивом экспресса сошел с рельсов и частично опрокинулся, первый вагон грузового поезда повредил свой локомотив. Грузовой поезд перевозил карбид кальция, но его не было в первых двух вагонах, поэтому жители не были под угрозой, сказала Вендула Горакова, спикер пожарной части Пардубице.

Премьер-министр Петр Фиала назвал аварию большой бедой. "Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю искренние соболезнования всем выжившим", — написал он в сети Х.

Между тем Укрзализныця сообщает, что среди погибших в аварии поезда в Чехии нет пассажиров прицепных вагонов, ехавших в Чоп.

Столкновение поездов в Чехии. Источник: twitter.com/HZS_Pardubice

Столкновение поездов в Чехии. Источник: twitter.com/HZS_Pardubice

Столкновение поездов в Чехии. Источник: twitter.com/HZS_Pardubice

Столкновение поездов в Чехии. Источник: twitter.com/HZS_Pardubice

"Ночью поезд Прага - Кошице территории Чехии столкнулся с грузовым поездом. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров до Чопа нет", – сообщили в УЗ.

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