Українці отримають допомогу в готівці для покриття нового тарифу на електроенергію

В Україні існує система монетизації субсидій, яка дозволяє громадянам з низьким доходом отримувати фінансову підтримку для оплати комунальних послуг. Якщо витрати на комуналку перевищують 20% сімейного бюджету, можна претендувати на отримання такої допомоги. Розмір платежу визначається на основі індивідуальних обставин кожної родини.

Згідно з інформацією від Міністерства соціальної політики, субсидія також має на меті зменшити фінансовий тягар, пов’язаний зі зростанням цін на електроенергію. Розмір субсидії залежить від середнього місячного доходу на людину, пише OBOZ.ua.

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Подати заявку на отримання житлової субсидії можуть:

одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО);

за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

При визначенні права на отримання субсидії беруться до уваги доходи всіх зареєстрованих або офіційно проживаючих осіб у помешканні. Важливо вказати в заяві реальних мешканців квартири чи будинку. У випадку, коли член сім’ї на момент заявки на субсидію перебуває за межами країни більше ніж 60 днів, він повинен бути вилучений з числа домочадців, і його доходи не враховуються.

Отже, якщо в помешканні зареєстровано троє осіб, але дружина та дитина виїхали за кордон на період понад 60 днів, то субсидія нараховується лише для однієї особи – чоловіка.

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