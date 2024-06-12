Українцям у червні перерахували пенсії: хто отримає на 1000 грн більше

З початку літа в Україні відбудеться оновлення розміру пенсій для окремих категорій працюючих пенсіонерів, з урахуванням попередніх місяців. Наприклад, якщо пенсія особи з 35-річним стажем становить 10 тисяч гривень, то з урахуванням нововведень, вона зросте до 10 тисяч 571 гривні.

Додатково, пенсіонери отримають компенсацію у розмірі 1 142 гривні за квітень та травень. Підвищення пенсійних виплат пов’язане з переглядом пенсій у квітні, як зазначається в Пенсійному фонді України. Розмір доплат буде визначено індивідуально для кожного пенсіонера. Перерахунок торкнеться:

пенсіонерів, які продовжили працювати і набули не менше як 24 місяців стажу;

або які відпрацювали менше ніж 24 місяці стажу, але після призначення чи перерахунку пройшло два роки.

Важливо підкреслити: ті пенсіонери, які працюють, але ще не досягли віку пенсії, не матимуть перерахунку пенсії. Це означає, що особи, які вийшли на пенсію до 60 років (наприклад, за вислугу років), не отримають збільшення пенсії.

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Перерахунок пенсій буде здійснено з затримкою. Хоча підняття пенсій планувалося з квітня, Пенсійний фонд зазнає затримки у отриманні інформації про заробітні плати громадян. Наприклад, наприкінці травня доступні лише дані за березень. Інформація за квітень стане доступною у червні, після чого відбудеться перерахунок пенсій.

Окрім доплати за червень, яка залежить від особистих факторів, таких як зарплата та стаж, буде також виплачено доплату за травень та квітень з затримкою. Кількість осіб, які отримають цю доплату, стане відома після завершення процесу індексації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кожен українець може на третину збільшити свою пенсію.

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