Українцям радять звикати жити у темряві та холоді – Financial Times

Через постійні російські обстріли та ушкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні почалися масові вимкнення електрики. Ситуація може погіршитися взимку.

Видання Financial Times пише, що потужність електроенергії в країні впала нижче 20 ГВт – "росія вивела з ладу або захопила більшу частину електроенергетики України".

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Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки російських атак на енергетичний сектор України є "довгостроковими". За його словами, енергозбереження "буде частиною нашого повсякденного життя на роки".

Чиновники на умовах конфіденційності повідомили кореспондентам видання, що "до зими мешканці будуть проводити значну частину свого дня без електрики".

Один з них прямо сказав: "Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив Financial Times, що мета Росії – "зробити життя українців непридатним". Він зазначив, що Україна також намагається збільшити використання зелених технологій, таких як сонячні панелі та вітряні турбіни. Хоча вони вважаються вирішальними для майбутньої енергетичної безпеки України, вони потребують іноземних інвестицій, які важко отримати, враховуючи профіль ризиків країни.

Раніше українців попередили, що пенсій на всіх не вистачить.

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