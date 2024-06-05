Украинцам советуют привыкать жить в темноте и холоде – Financial Times

Из - за постоянных российских обстрелов и повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Украине начались массовые отключения электричества. Ситуация может усугубиться зимой.

Издание Financial Times пишет, что мощность электроэнергии в стране упала ниже 20 ГВт – "россия вывела из строя или захватила большую часть электроэнергетики Украины".

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На днях премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что последствия российских атак на энергетический сектор Украины являются "долгосрочными". По его словам, энергосбережение "будет частью нашей повседневной жизни на годы".

Чиновники на условиях конфиденциальности сообщили корреспондентам издания, что "до зимы жители будут проводить значительную часть своего дня без электричества".

Один из них прямо сказал: "Мы должны подготовиться к жизни в холоде и тьме".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил Financial Times, что цель России – "сделать жизнь украинцев непригодной". Он отметил, что Украина также пытается увеличить использование зеленых технологий, таких как солнечные панели и ветряные турбины. Хотя они считаются решающими для будущей энергетической безопасности Украины, они нуждаются в иностранных инвестициях, которые трудно получить, учитывая профиль рисков страны.

Ранее украинцев предупредили, что пенсий на всех не хватит.

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