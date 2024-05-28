Вчені відкрили планету, яка може бути придатною для життя

Вчені здивували світ сенсаційним відкриттям - нової планети, схожої на Землю, яка обертається навколо червоного карлика в сузір'ї Риб, на відстані 40 світлових років від нас. Ця потенційно придатна для життя планета, названа Gliese 12 b, трохи менша за Венеру і має температуру близько 42°C. Про це пише The Guardian.

"Ми провели попередні розрахунки і з'ясували, що Gliese 12 b, ймовірно, має розміри, близькі до земних, а також помірний клімат", - говорить один з авторів дослідження, Шишир Дхолакія. "Це робить її надзвичайно цікавою,адже температура на її поверхні може бути сприятливою для існування рідкої води - ключового компонента для життя, як ми його знаємо."

Відкриття Gliese 12 b стало можливим завдяки методу прямої візуалізації, який дозволяє астрономам безпосередньо спостерігати за екзопланетами, а не лише фіксувати їхній вплив на зірки.

Також читайте: Як "висяча колона" у храмі Вірабхадра тримається без опори: вчені відкрили таємницю (відео)

"Хоча подорож до Gliese 12 b у найближчому майбутньому неможлива, - зазначає Дхолакія, - це відкриття дає нам можливість дослідити її атмосферу за допомогою найпотужніших космічних телескопів, щоб краще зрозуміти умови, які там панують."

Це знахідка стає черговим кроком на шляху до пошуку позаземного життя, адже Gliese 12 b - не просто чергова екзопланета. Її розміри, температура та розташування роблять її одним із найперспективніших кандидатів на роль другого дому для людства.

Нагадаємо, дослідниця визначила місцевість, яку зобразив да Вінчі на полотні "Джоконда".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!