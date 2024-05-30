Науковці знайшли три нові планети-супутники у Сонячній системі

Вчені здивували світ сенсаційним відкриттям - одразу трьох нових супутників на орбітах Урана та Нептуна! Ці крижані мандрівники, що ховалися від очей на краю Сонячної системи, значно розширюють наше уявлення про ці далекі світи.

Завдяки наполегливій роботі астрономів загальна кількість супутників Урана сягнула 28, а Нептуна - 16. "Ці три новознайдені супутники - найтьмяніші з усіх, коли-небудь виявлених навколо цих крижаних гігантів за допомогою наземних телескопів. Їх тьмяне сяйво потребувало спеціальної обробки зображень", - зазначає Скотт С. Шеппард, астроном з Наукового інституту Карнегі та автор відкриття. Про це пише Newsweek.

Новий супутник Урана, який наразі має тимчасову назву S/2023 U1, отримає ім'я одного з шекспірівських персонажів, як і всі його побратими. Діаметр цього крижаного мандрівника становить близько 8 кілометрів, а на орбіту Урана він обертається раз на 680 днів.

Два нововідкриті супутники Нептуна - S/2002 N5 та S/2021 N1 - також згодом отримають імена морських німф з грецької міфології. Їхні розміри дещо більші: S/2002 N5 сягає 24 кілометрів у діаметрі, а S/2021 N1 - 14 кілометрів.

Цікаво, що всі три супутники мають віддалені, викривлені та овальні орбіти навколо своїх планет. Це може свідчити про те, що колись вони були астероїдами або уламками космічного сміття, які були захоплені гравітаційним полем планет на зорі існування Сонячної системи. Дослідження також показали, що орбіти цих молодих супутників схожі на орбіти інших невеликих супутників їхніх планет, що дає підстави вважати, що вони є фрагментами одного більшого протомісяця, який розколовся на частини внаслідок зіткнень зі стародавніми кометами чи астероїдами.

Новий супутник Урана був виявлений 4 листопада 2023 року за допомогою телескопів Magellan в обсерваторії Las Campanas Carnegie Science в Чилі. Супутники Нептуна вперше помітили у вересні 2021 року за допомогою телескопів Magellan та Subaru. Підтвердження їхнього існування стало можливим завдяки поєднанню нових спостережень з даними попередніх досліджень.

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Відкриття цих нових супутників стає ще одним кроком на шляху до кращого розуміння далеких світів Сонячної системи. Їхнє вивчення може допомогти нам розкрити таємниці формування та еволюції планет, а також дати цінну інформацію про ранню історію нашої Сонячної системи.

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