Ученые нашли три новых планеты-спутника в Солнечной системе

Ученые удивили мир сенсационным открытием – сразу трех новых спутников на орбитах Урана и Нептуна! Эти ледяные путешественники, скрывавшиеся от глаз на краю Солнечной системы, значительно расширяют наше представление об этих далёких мирах.

Благодаря настойчивой работе астрономов общее количество спутников Урана достигло 28, а Нептуна - 16. "Эти три вновь найденных спутника - самые тусклые из всех, когда-либо обнаруженных вокруг этих ледяных гигантов с помощью наземных телескопов. Их тусклое сияние нуждалось в специальной". Скотт С. Шеппард, астроном из Научного института Карнеги и автор открытия. Об этом пишет Newsweek.

Новый спутник Урана, который имеет временное название S/2023 U1, получит имя одного из шекспировских персонажей, как и все его собратья. Диаметр этого ледяного путешественника составляет около 8 км, а на орбиту Урана он вращается раз в 680 дней.

Два вновь открытых спутника Нептуна - S/2002 N5 и S/2021 N1 - также впоследствии получат имена морских нимф по греческой мифологии. Их размеры несколько больше: S/2002 N5 достигает 24 километров в диаметре, а S/2021 N1 - 14 километров.

Интересно, что все три спутника имеют отдаленные, искривленные и овальные орбиты вокруг своих планет. Это может свидетельствовать о том, что когда-то они были астероидами или обломками космического мусора, захваченными гравитационным полем планет на заре существования Солнечной системы. Исследования также показали, что орбиты этих молодых спутников похожи на орбиты других небольших спутников их планет, что дает основания полагать, что они являются фрагментами одного большего месяца, который раскололся на части в результате столкновений с древними кометами или астероидами.

Новый спутник Урана был обнаружен 4 ноября 2023 г. с помощью телескопов Magellan в обсерватории Las Campanas Carnegie Science в Чили. Спутники Нептуна впервые заметили в сентябре 2021 с помощью телескопов Magellan и Subaru. Подтверждение их существования стало возможным благодаря сочетанию новых наблюдений с данными предыдущих исследований.

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Открытие этих новых спутников становится еще одним шагом на пути к лучшему пониманию далёких миров Солнечной системы. Их изучение поможет нам раскрыть тайны формирования и эволюции планет, а также дать ценную информацию о ранней истории нашей Солнечной системы.

Напомним, ученые обнаружили новую сверхмассивную черную дыру.

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