Поглинає кількість газу та пилу, що дорівнює масі Сонця: науковці виявили нову надмасивну чорну діру

Астрономи натрапили на монстра серед чорних дір - велетня, який щодня "з'їдає" еквівалент однієї сонячної маси. Цей ненаситний поглинач матерії, розташований в центрі квазара J0529-4351, володіє масою, що в 17 мільярдів разів перевищує масу Сонця, і росте з неймовірною швидкістю, близькою до межі Еддінгтона.

За словами вчених, J0529-4351 поглинає матерію зі швидкістю близько 370 сонячних мас на рік. Це майже максимальна швидкість, з якою чорна діра може "харчуватися", не втрачаючи поглинаємої речовини під дією власного випромінювання. Про це пише Science Alert.

"Якщо швидкість поглинання матерії буде й далі зростати, чорна діра почне сяяти так яскраво, що тиск випромінювання виштовхуватиме речовину, не даючи їй впасти", - пояснюють астрономи.

Виявлення J0529-4351 кидає виклик сучасним уявленням про формування надмасивних чорних дір. Її вік - лише близько 1,5 мільярда років, що робить її однією з наймолодших і наймасивніших чорних дір, коли-небудь виявлених. Це свідчить про те, що процес формування таких монстрів може бути набагато швидшим, ніж вважалося раніше.

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"Дослідження J0529-4351 може допомогти нам краще зрозуміти, як утворюються та ростуть надмасивні чорні діри", - зазначають вчені.

Квазар, в якому знаходиться J0529-4351, розташований на відстані 13 мільярдів світлових років від Землі і є одним з найяскравіших об'єктів у Всесвіті. Його світіння живиться колосальною енергією, що виділяється в процесі падіння матерії на чорну діру.

Відкриття J0529-4351 кидає нове світло на еволюцію чорних дір та раннього Всесвіту. Це свідчить про те, що ці величні об'єкти могли формуватися та рости набагато швидше, ніж вважалося раніше, й грали значну роль в еволюції галактик.

Нагадаємо, вчені відкрили планету, яка може бути придатною для життя.

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