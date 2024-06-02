Науковці знайшли на Марсі загадкову діру, яка може стати ключем до колонізації планети

На Марсі виявлено незвичайну діру, яка може бути пов'язана з підземними печерами. Цей феномен, ймовірно, є свідченням геологічної активності та може стати ключовим фактором у колонізації Червоної планети.

Діру розміром у кілька метрів було зафіксовано орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter NASA. Дослідники з Університету Арізони, які проаналізували знімки, вважають, що вона може бути входом до підземних лавових труб. Про це пише Independent.

"Ями можуть відображати геологічно недавню тектонічну або вулканічну активність. Будь-які пов'язані з ними печери можуть стати об'єктами для майбутніх роботизованих досліджень", - зазначили вчені.

Нещодавно виявлена яма розташована в районі Арсіа Монс - вулканічної рівнини, що простягнулася на тисячі кілометрів. Цей регіон піднятий над іншою частиною Марса в середньому на 10 кілометрів.

Вчені припускають, що подібні ями можуть бути входом до підземних лавових труб, які утворилися внаслідок вулканічної активності. Коли зовнішня поверхня лави охолола і затверділа, а внутрішня розплавлена лава витекла назовні, вони залишили після себе трубчасту структуру.

Підземні печерні мережі, що утворилися внаслідок обвалення стародавніх лавових трубок, можуть стати потенційним притулком для майбутніх астронавтів. Ці печери можуть захищати колоністів від шкідливої ​​радіації та екстремальних погодних умов на Марсі.

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Однак, дослідники зазначають, що не всі ями на Марсі пов'язані з печерами. На іншому знімку видно освітлену бічну стінку загадкової діри Аріса Монс, що може свідчити про те, що це циліндрична яма або шахта. Подібні ями, які не з'єднуються з печерами, були знайдені на Землі, наприклад, біля гавайських вулканів.

Виявлення таємничої діри на Марсі відкриває нові можливості для дослідження.

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