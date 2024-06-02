Ученые нашли на Марсе загадочную дыру, которая может стать ключом к колонизации планеты

На Марсе обнаружена необычная дыра, которая может быть связана с подземными пещерами. Этот феномен, вероятно, является свидетельством геологической активности и может стать ключевым фактором колонизации Красной планеты.

Дыра размером в несколько метров была зафиксирована орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter NASA. Исследователи из Университета Аризоны, проанализировавшие снимки, считают, что она может быть входом в подземные лавовые трубы. Об этом пишет Independent.

"Ями могут отражать геологически недавнюю тектоническую или вулканическую активность. Любые связанные с ними пещеры могут стать объектами для будущих роботизированных исследований", – отметили ученые.

Недавно обнаруженная яма расположена в районе Арсиа Монс – вулканической равнины, протянувшейся на тысячи километров. Этот регион приподнят над другой частью Марса в среднем на 10 километров.

Ученые предполагают, что подобные ямы могут являться входом в подземные лавовые трубы, образовавшиеся вследствие вулканической активности. Когда наружная поверхность лавы остыла и затвердела, а внутренняя расплавленная лава вытекла наружу, они оставили после себя трубчатую структуру.

Подземные пещерные сети, образовавшиеся в результате обрушения старинных лавовых трубок, могут стать потенциальным убежищем для будущих астронавтов. Эти пещеры могут защищать колонистов от вредной радиации и экстремальных погодных условий на Марсе.

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Однако исследователи отмечают, что не все ямы на Марсе связаны с пещерами. На другом снимке видна освещенная боковая стенка загадочной дыры Ариса Монс, что может свидетельствовать о том, что это цилиндрическая яма или шахта. Подобные ямы, не соединяющиеся с пещерами, были найдены на Земле, например возле гавайских вулканов.

Выявление таинственной дыры на Марсе открывает новые возможности для исследования.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти направляют струи на новые цели.

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