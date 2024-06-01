Чорні діри Зірки Смерті спрямовують струмені на нові цілі — NASA

Астрономи з NASA та Національного наукового фонду США (NSF) зробили вражаюче відкриття: гігантські чорні діри, подібні до Зірки Смерті з "Зоряних війн", обертаються та спрямовують свої потужні пучки заряджених частинок на нові цілі.

Ці надмасивні чорні діри, які знаходяться в центрах галактик, досліджувалися за допомогою рентгенівської обсерваторії Чандра NASA та довгобазової радіоінтерферометричної мережі NRAO NSF. Вчені спостерігали, як чорні діри викидають ці струмені частинок у космос, а потім обертаються, направляючи їх у нові напрямки, пише Newsweek.

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Пучки частинок, що випускаються з чорних дір, залишають порожнини в хмарах газу, подібно до того, як корабель прорізає воду. Дослідники вивчили ці "бульбашки" газу, щоб визначити, куди раніше були спрямовані струмені.

Виявилося, що багато чорних дір у дослідженні змінили напрямок своїх струменів, деякі на 90 градусів. "Ми виявили, що приблизно третина променів тепер спрямована зовсім в інших напрямках, ніж раніше", - каже співавтор дослідження Франческо Убертозі. "Ці чорні діри "Зірки Смерті" обертаються і вказують на нові цілі, як вигадана космічна станція в "Зоряних війнах".

Зміна напрямку струменів відбувається протягом мільйонів років, що дуже швидко з астрономічного погляду. "Зміна напрямку променів гігантської чорної діри приблизно за мільйон років аналогічна зміні напрямку нового лінкора за кілька хвилин", - каже співавтор дослідження Герріт Шелленбергер.

Вчені не впевнені, як чорні діри змінюють напрямок своїх струменів. Можливо, падаючий в них матеріал під кутом змінює вісь обертання чорної діри.

Ці струмені та їх вплив на галактику можуть відігравати важливу роль у формуванні зірок. Вони перекачують енергію в хмари газу, нагріваючи їх і роблячи їх непридатними для утворення зірок.

"Ці галактики надто далекі, щоб визначити, чи промені чорних дір Зірки Смерті завдають шкоди зіркам та їхнім планетам, але ми впевнені, що вони загалом перешкоджають утворенню багатьох зірок і планет", - каже Юен О'Салліван.

Раніше ми розповідали, що астрономи вважають, що вперше виявили зірку з темної матерії.

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