Вчені дослідили походження матерії, з якої створена наша Сонячна система

4,5 мільярда років тому, з хмари пилу і газу, утворилася наша Сонячна система. З часом, під впливом випромінювання Сонця, первинні будівельні блоки цієї космічної колиски зазнали значних змін. Тому вивчення їхнього складу та походження – складне, але захоплююче завдання.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, значно просунуло нас у розумінні ранньої історії Сонячної системи. Завдяки метеориту NWA 14250, який впав на Землю 6 років тому, вчені виявили унікальні сліди речовини, що утворилася 4,5 мільярда років тому, в протопланетному диску – первісній хмарі, з якої згодом виникли планети, астероїди та комети. Про це пише focus.ua.

Сонце, як і інші зірки, зародилося з хмари, що складалася з газу та пилу. Щільніші ділянки цієї хмари стиснулися під дією гравітації, даючи життя зіркам, таким як наше Сонце. Залишки матерії, що не перетворилися на зірку, утворили навколо неї обертовий диск з газу та пилу – протопланетний диск. Саме з нього, протягом мільйонів років, формувалися планети, астероїди та комети.

Вважається, що Хмара Оорта – скупчення крижаних об'єктів, що оточує Сонячну систему, – зберегла в собі первинну речовину протопланетного диска. Довгоперіодичні комети, що походять з Хмари Оорта, при наближенні до Сонця викидають газ та пил, а також крижані уламки. На жаль, вивчення цих уламків на Землі практично неможливе – вони руйнуються при проходженні крізь атмосферу.

На щастя, космос багатий на метеорити – уламки астероїдів, які іноді стикаються з кометами. У результаті цих зіткнень частинки комет потрапляють всередину метеоритів, формуючи так звані уламкові породи. Ці уламки, неушкоджені, можуть впасти на Землю, надаючи нам унікальну можливість дослідити склад ранньої Сонячної системи.

Саме такі уламкові породи й виявили вчені всередині метеорита NWA 14250. Ретельне вивчення його складу підтвердило кометне походження деяких уламків. Це відкриття дає нам шанс дослідити склад протопланетного диска, з якого утворилася наша Сонячна система.

Найцікавіше, що уламкові породи з NWA 14250 виявилися схожими на ті, що раніше знаходили в метеоритах з околиць Нептуна, а також у зразках з астероїда Рюгу. Це свідчить про те, що первинна речовина протопланетного диска була відносно однорідною, а її фрагменти поширені по всій Сонячній системі.

Дослідження метеорита NWA 14250 – це значний крок у розумінні ранньої історії Сонячної системи. Вивчення уламкових порід з різних метеоритів допоможе нам розкрити таємниці формування планет, астероїдів та комет, а також дати уявлення про склад первісної хмари, з якої зародилося наше життя.

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