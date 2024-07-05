Учням-ВПО можуть заборонити навчатись дистанційно

Міністерство освіти і науки України планує скасувати можливість для учнів, які вимушено покинули свої домівки через війну, навчатися дистанційно в "своїх" школах. Натомість таких учнів зобов'яжуть відвідувати заклади освіти за новим місцем фактичного проживання. Про це пише 24 tv.ua.

Що це означає?

Дистанційне навчання в "своїх" школах для учнів-переселенців буде скасовано. Учні зобов'язані будуть ходити до шкіл за новим місцем проживання. Школярі з тимчасово окупованих територій (ТОТ) зможуть продовжити навчання в українських школах за індивідуальною формою.

Чому це відбувається?

В Міносвіті стверджують, що таке рішення допоможе покращити якість освіти для учнів-переселенців, соціалізувати дітей та допомогти їм адаптуватися до нового середовища та зменшити навантаження на переміщені школи.

Які наслідки матимуть ці зміни?

Близько 10 тисяч вчителів, які працюють у переміщених школах та з учнями на ТОТ, можуть втратити роботу. Школи, які були переміщені та забезпечували навчання школярам у дистанційному форматі, можуть бути закриті. Учні з ТОТ можуть мати проблеми з самостійним опануванням шкільної програми.

Що робити батькам учнів-переселенців?

Слідкуйте за новинами та офіційними роз'ясненнями від Міністерства освіти і науки України. Зверніться до школи за новим місцем проживання, щоб дізнатися більше про те, як буде організовано навчання вашої дитини. За потреби зверніться за допомогою до правозахисних організацій.

Нагадаємо, ми вже писали, хто може втратити шанс на вступ у 2024 році.

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